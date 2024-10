نگاهی به دموی بازی ایرانی Blood of Mehran

در این مقاله قصد داریم نگاهی اجمالی به دموی عنوان جدید استودیوی ایرانی Permanent Way Game Co یعنی Blood of Mehran داشته باشیم.

داستان بازی Blood of Mehran با الهام از افسانه‌های هزار و یک شب، زندگی شخصیتی به نام مهران را روایت می‌کند. مهران که جنگجویی جوان است، به منظور انتقام از خلیفه‌ای عرب و سربازانش که همسر و فرزندش را به قتل رسانده‌اند، وارد مسیری خطرناک و پر از دشمنان افسانه‌ای می‌شود.

در نخستین مرحله بازی، مهران موفق به شکست خلیفه سلیم ابن الصمد و محافظانش می‌شود اما پیش از این که او را بکشد، بازی ما را به ابتدای داستان مهران و روز کشته شدن خانواده‌اش می‌برد. سربازان عرب روستای زندگی مهران را به آتش کشیده‌اند و همسرش پروانه، و دخترش هانیه را یافته‌اند. مهران تلاش می‌کند به خلیفه حمله کند، اما توسط جادوگری زمین‌گیر شده و قتل خانواده‌اش را می‌بیند. در صحنه بعدی، مهران را در سیاه‌چال یک زندان می‌بینیم. او موفق به آزاد کردن خودش شده و پس از کشتن نگهبان، زره و سلاحش را گرفته و پس از چندین سری درگیری، موفق به فرار از زندان می‌شود.

