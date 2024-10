مکانیک‌ها و ایده‌های نوآورانه در بازی های ویدیویی بسیار کمیاب شده‌اند، زیرا معمولاً پیاده‌سازی آنها بسیار دشوار است و حتی در صورت ارائه صحیح و اصولی، هیچ تضمینی وجود ندارد که واقعاً تغییرات جدید به مذاق مخاطبان خوش بیاید. در این مقاله به ۸ ایده جذاب ارائه شده در بازی‌های مختلف که به این سرنوشت دچار شدند، خواهیم پرداخت.

حتما برای شما نیز پیش آمده که به طور کلی از یک بازی ناامید شوید، اما در عین حال از برخی از ایده‌های ارائه شده در آن لذت ببرید یا حداقل سازندگانش را برای شجاعت و خلاقیتشان، تحسین کنید. متأسفانه، این موضوع در مورد تعداد زیادی از بازی‌های ویدیویی صدق می‌کند. هر کدام از عناوینی که در ادامه آن‌ها را فهرست کرده‌ایم، تلاشی قابل تحسین در معرفی یک ایده یا مکانیک‌های جالب و نبوغ‌آمیز داشته‌اند، اما در نهایت به دلیل وجود برخی کاستی‌ها در بخش‌های دیگر، با شکست مالی یا فنی مواجه شدند.

حال این کاستی‌‌ها، شامل طیف وسیعی از مشکلات نظیر داستان ضعیف، شخصیت‌های نچسب، گیم‌پلی خشک و مسائل فنی بی‌شماری می‌شود که در نهایت سبب شد عناوین مذکور نتوانند بهترین و خلاقانه‌ترین مفاهیم خود را در حدی که لیاقت یا انتظارش را داشتند به مخاطب ارائه دهند. به این ترتیب، این ایده‌ها تا حد زیادی از آن زمان تا کنون در صنعت بازی به فراموشی سپرده شدند، حتی اگر مطمئن باشیم که برخی از آنها می‌توانند با موفقیت بسیار بیشتری توسط توسعه‌دهندگان دیگر پیاده‌سازی و اجرا شوند.

۸. The Quiet Man – تجربه بازی به عنوان یک فرد ناشنوا

Nintendo Switch ، PC ، PlayStation 3 & old ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Xbox 360 ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

brink, Crackdown 3, Homefront: The Revolution, Hybrid Heaven, Lifeline, Microsoft, Remember me, The Quiet Man, We Happy Few

منبع متن: gamefa