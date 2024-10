به تازگی تصویری هیجان‌انگیز از سر صحنه‌ی فیلم Fantastic Four First Steps منتشر شد و دو نفر از اعضای تیم را همراه با لباس‌های فضایی آنها نشان می‌دهد.

جهان سینمایی مارول بالاخره قصد معرفی اولین خانواده‌ی قهرمان جهان کمیک بوک‌ها را دارد. این گروه پرطرفدار بالاخره در عنوان F4 First Steps معرفی خواهند شد. در حال حاضر لیست بازیگران پرستاره‌ی فیلم مورد انتظار سال ۲۰۲۵ مشغول فیلمبرداری این اثر هستند. پس از فاش شدن تصاویر مربوط به کاراکتر Human Torch با بازی جوزف کوئین در فضاهای اجتماعی، مارول تصمیم گرفته است تا ظاهر رسمی دو شخصیت اصلی در فیلم پیش روی خود را به نمایش گذارد.

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Fantastic Four, The Fantastic Four, The Fantastic Four: First Steps

منبع متن: gamefa