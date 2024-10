نام بازی بعدی استودیوی سازنده It Takes Two ظاهراً فاش شده است

یک منبع مطمئن، نام بازی بعدی استودیوی Hazelight، سازنده It Takes Two، را قبل از اعلام رسمی فاش کرده است.

هفته گذشته، جوزف فارس در توییتر با دو عبارت رمزی “S**** ******N”، به نام بازی بعدی استودیوی خود اشاره کرد. سپس این پست توسط حساب رسمی Hazelight نقل قول شد که یک تصویر اصلاح شده از اسکریپتی را با یادداشت‌ها و پست‌های مختلف، از جمله عبارت co-op، شامل می‌شد. به عبارتی دیگر، ما احتمالاً شاهد یک بازی در سبک عناوین قبلی استودیو و به صورت دو نفره خواهیم بود.

اگرچه نام بازی هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما ظاهراً منبع داخلی شهور تحت نام billbil-kun، که سابقه طولانی در افشای بازی‌ها و سخت‌افزارها قبل از اعلام رسمی دارد، آن را به صورت زودهنگام فاش کرده است.

طی یک پست در وبلاگ Dealabs،حساب کاربری billbil-kun اعلام کرد که این بازی Split Fiction نام خواهد داشت و تاکید کرد که نحوه Split Screen بازی نقش بزرگی در گیم‌پلی دارد.

تصویر تیزر Hazelight شامل طرح‌های مختلفی است که نشان می‌دهد صفحه در جهات مختلف تقسیم می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد نوعی مکانیزم تقسیم صفحه دینامیک، ویژگی اصلی این اثر خواهد بود.

Hazelight در ساخت عناوین ماجراجویی Co-op تخصص دارد. هر دو بازی منتشر شده‌ی A Way Out و It Takes Two فقط به صورت دو نفره قابل بازی هستند، و حالت تک‌نفره ندارند.

هفته گذشته، Hazelight تأیید کرد که It Takes Two بیش از ۲۰ میلیون نسخه فروخته است. طی مصاحبه‌ای با VGC در سال ۲۰۲۲، فارِس در مورد بازی بعدی استودیو صحبت کرد و گفت که این بازی به شگفت‌انگیز خواهد بود و افزود:

تولید این بازی قطعاً در مسیر درست پیش می‌رود و چیزی واقعاً جالب خواهد بود.