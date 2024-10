ویدیو: از تاریخ شروع بتای عمومی عنوان Delta Force برای PC با انتشار تریلری رونمایی شد

بتای Delta Force در ۵ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۵ آذر ۱۴۰۳)، از طریق لانچر اختصاصی این عنوان، Steam و فروشگاه Epic در دسترس قرار خواهد گرفت.

Tencent با انتشار تریلری، از جایگزینی دوره دسترسی زودهنگام بازی Delta Force با بتای عمومی، در کنار رونمایی از ۵ به‌روزرسانی برنامه‌ریزی شده برای آن خبر داد. همچنین، تایید شده است که از این پس، دیگر پیشرفت‌های کسب شده توسط بازیکنان بازنشانی نخواهد شد.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

البته، این کمپانی، به‌ جای نام‌گذاری این مرحله از روند توسعه Delta Force به عنوان نسخه آزمایشی، از آن با نام «نسخه لایو سرویس پایدار با به‌روزرسانی‌های متوالی و بلند مدت» یاد کرده است.

در حالی که Delta Force یک عنوان رایگان خواهد بود، خریدهای درون برنامه‌ای و محتوای اضافی مانند بتل پس و اسکین‌های مختلف نیز در آن حضور خواهند داشت. به جهت رفع ابهامات پیرامون این خرید‌های درون برنامه‌ای، Tencent تأکید کرده بود که «هیچ‌گونه محتوای pay-to-win برای فروش در دسترس قرار نخواهد گرفت».

همچنین، درباره محتوای احتمالی بتای این عنوان، Tencent اعلام کرده است:

انتظار ارائه حجم زیادی از محتوا نظیر نقشه‌ها، بخش‌های جدید، اپراتورها، سلاح‌های گوناگون و وسایل نقلیه مختلف در کنار بهبود‌هایی در بخش گیم پلی، عملکرد گرافیکی، رفع باگ و سیستم آنتی چیت را داشته باشید.

عنوان شوتر Delta Force که توسط سازنده عناوین Call of Duty Mobile و Honor of Kings maker یعنی استودیو Timi در حال توسعه بوده، قرار است بتای نسخه کنسولی و موبایل آن در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ منتشر شود. همچنین، کمپین داستانی این عنوان نیز با اقتباس از فیلم Black Hawk Down به کارگردانی ریدلی اسکات (Ridley Scott) طراحی و ساخته خواهد شد.