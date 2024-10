بهترین انیمیشن‌ها با شخصیت اصلی رباتی موفق شدند تا داستان‌های بسیار جذاب و مهیجی را برای مخاطبان ارائه کنند.

فیلم‌های کارتونی رباتی برای دهه‌ها است که جزء اصلی فیلم‌های خانوادگی بودند، به ویژه از زمانی که فرمت کارتونی امکان طراحی کاراکترهای مبتکرانه و تخیلی را فراهم کرد. در حالی که بسیاری از ربات‌ها صرفاً به‌عنوان شخصیت‌های مکمل استفاده می‌شدند، آثاری نیز وجود دارند که شخصیت اصلی خودشان را یک ربات قرار دادند یا اینکه این ربات کمکی برای شخصیت اصلی است یا اینکه خودش قهرمان داستان است. اولین ربات در دنیای سینما در فیلم Metropolis محصول سال ۱۹۲۷ میلادی به صورت لایو اکشن حضور داشت اما زمانی که صنعت انیمیشن سازی پیشرفت کرد، ربات‌های طراحی شده با دست یا جلوه‌های کامپیوتری نیز به چیزی معمولی تبدیل شدند.

انیمیشن‌های سینمایی تمایل دارند تا دیدگاهی مخالف هوش مصنوعی شرور داشته باشند. در حالی که بیشتر ربات‌های فیلم‌های لایو اکشن شرور هستند، همتایان انیمیشنی آن‌ها بسیار سالم‌تر هستند. از انیمیشن‌های موفق و مدرنی همچون انیمیشن The Mitchells vs. The Machines تا آثار کلاسیکی همانند The Iron Giant، آثار سینمایی مختلفی وجود دارند که نشان می‌دهند چیزی غیر از شر نیز می‌تواند از این اندرویدهای هوش مصنوعی به وجود بیاید. در حالی که علاقه‌مندان به ربات‌ها ممکن است از هر مکانیکی که روی صفحه نمایش تکان بخورد، لذت ببرند اما باید گفت که بهترین انیمیشن‌های سینمایی با ربات هم به دلیل جذابیت گسترده و هم به دلیل برداشت منحصربه‌فردشان از ایده یک قهرمان رباتی متمایز هستند.

۱۵. انیمیشن ۹ – محصول سال ۲۰۰۹

Iron Giant, The Wild Robot, Wall-E

