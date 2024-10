اولین واکنش‌ها به فیلم Venom: The Last Dance | سرگرم‌کننده‌ترین اثر این سه‌گانه

اولین واکنش‌ها نسبت به فیلم Venom: The Last Dance منتشر شده که این اثر را سرگرم‌کننده‌ترین فیلم این سه‌گانه توصیف کردند. فیلم Venom: The Last Dance سومین فیلم ساخته شده از شخصیت ونوم با هنرنمایی تام هاردی در نقش اصلی داستان است. در این اثر سینمایی تازه، ونوم و ادی براک هر دو حال فرار […]

اولین واکنش‌ها به فیلم Venom: The Last Dance | سرگرم‌کننده‌ترین اثر این سه‌گانه علی محمدپناه ۱۶:۳۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱