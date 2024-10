۲۵ بازی برتر ایکس‌باکس گیم پس که باید تجربه کنید

Assassin’s Creed Origins

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Montreal

سال عرضه: ۲۰۱۷

این بازی ترکیبی خارق‌العاده از گردشگری تاریخی، داستان سرایی علمی تخیلی و نبرد‌هایی بی‌پایان را ارائه می‌دهد. همچنین میزان کیفیتی را نشان می‌دهد که بازی‌های اساسینز کرید اودیسه و اساسینز کرید والهالا فقط تا حدی می‌توانند آن را ارائه دهند. در حالی که دو نسخه‌ی اخیر، به شدت روی ارائه‌ی محتوای زیاد که در دهه‌ی گذشته، بازی‌های جهان باز را تعریف کرده است، تمرکز دارند، اوریجینز اطمینان حاصل کرده که بخش‌های وسیعی از دنیای خود را خالی بگذارد و بگذارد همه چیز به آرامی اتفاق بیفتد و جهان هم از راه‌هایی روایی و اکتشافی نقشه‌ی آن در بیابان‌ها، کوه‌ها، واحه‌ها و شهر‌های آفتابی که به آرامی در شن‌ها مدفون شده‌اند، آشکار می‌شود، در حالی که دو شخصیت اصلی آن (بایک و آیا) یکی از جذاب‌ترین روابط عاشقانه‌ی بازی‌های ویدیویی را به نمایش می‌گذارند. این اثر البته به طور کامل از چالش‌های روزانه و بسته‌های الحاقی و آیتم‌های ظاهری نیز مجزا نیست اما یک بازی نادر جهان باز است که می‌داند که زیبایی شبانی و داستان‌سرایی تراژیک که با موفقیت در هم تنیده شده‌ باشند، بیش از هر تعداد ماموریتی که نسخه‌های بعدی می‌توانند ارایه کنند، ارزش دارند.

۱۰ دلیل که اساسینز کرید اوریجینز از اودیسه و والهالا بهتر است

The Case of the Golden Idol

تهیه‌کننده: Playstack / سازنده: Color Gray Games

سال عرضه: ۲۰۲۲

بازی The Case of the Golden Idol را می‌توان یکی از بزرگترین بازی‌های کارآگاهی تاریخ نامید. این بازی که اغلب با Return of the Obra Dinn مقایسه می‌شود و دلیل این مقایسه نه فقط به خاطر جهان‌سازی تاریخی آن، بلکه به خاطر رمز و راز بسیار پیچیده‌ای است که در سبک اشاره و کلیک ارائه می‌دهد. این بازی یک توطئه‌ی شوم را در طول ۴۰ سال و در قالب ۱۲ قتل آشکار در قرن هجدهم با محوریت بت طلایی یعنی شیئی مملو از قدرت، دسیسه، و شاید جادو ارائه می‌کند. جلوه‌های مضحک و ترسناک صحنه‌های جرم و جنایت را با پیچیدگی زیادی در مرحله‌ی کاوش بازی، جایی که اطلاعات و سرنخ‌ها را جمع‌آوری می‌کنید، نشان می‌دهند. در مرحله‌ی تفکر، جزئیات جرم و شریک‌ جرم‌ها را در یک دفترچه‌ی یادداشت مجازی خود یادداشت می‌کنید، اما احتمالا باید از یک دفترچه یادداشت واقعی استفاده کنید تا معما‌های پیچیده در پرونده‌ها و ارتباطات عمیق بین آن‌ها را در خاطر داشته باشید. این یک اثر معمایی کلاسیک بسیار ارزشمند و جذاب است

Chants of Sennaar

تهیه‌کننده: Focus Entertainment / سازنده: Rundisc

سال عرضه: ۲۰۲۳

این بازی زیبای ساخته شده توسط یک استودیوی کوچک فرانسوی، از معماهای فوق‌العاده رضایت‌بخش برای یادگیری زبان‌های باستانی ساخته شده است. با بالا رفتن از برج اسرارآمیز آن و الهام از داستان‌های برج بابل، فرهنگ‌های مختلفی را می‌شناسید که هر کدام معماری و زبان خاص خود را دارند. برای شروع نمی‌فهمید کسی چه می‌گوید، اما به‌ تدریج باید سرنخ‌هایی را در دفترچه یادداشت‌تان جمع‌آوری کنید، کلمات را از طریق تصاویر به مفاهیم مرتبط کنید و به تدریج زبان هر جامعه و همچنین آداب و رسوم و فرهنگ آن را یاد بگیرید. پازل‌ها بسیار خوب و مطمئنا بهتر از بخش‌های مخفی‌کاری گاهی خسته‌کننده‌ی بازی هستند اما چیزی که در مورد این بازی واقعا ارزشمند است، نمایش لایه‌های درک و ارتباط با افراد جدید و روش‌های جدید دیدن جهان است. با وجود کوچک بودن، این اثر یک بازی عظیم و عمیق در مورد ارتباطات انسانی است.

Cities: Skylines

تهیه‌کننده: Paradox Interactive / سازنده: Colossal Order

سال عرضه: ۲۰۱۵

دلیل خوبی وجود دارد که این بازی اغلب توسط کارشناسان راه و شهرسازی در دنیای واقعی به عنوان اوج این ژانر مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا در دام اکثر آثار شهرسازی دیگر قرار نمی‌گیرد که تمام منابع و سیستم‌های خود را صرفا به عنوان اعداد و ارقامی در یک لیست در بازی می‌بینند. این بازی نسبتا سرگرم‌کننده از طریق یک صفحه‌ی گسترده به شما امکان می‌دهد به مدیریت جزئیات جای جای شهر خود بپردازید و درک کنید که چگونه و چرا کلان شهر‌ها در پاسخ به نیاز‌های شهروندان خود شکل می‌گیرند و همچنین دلیلی بر این است که شهر‌های برنامه‌ریزی شده جنایتی علیه بشریت هستند! این اثر شما را مجبور می‌کند با حقیقت زیبا و آشفته‌ی آنچه شهروندان شما هستند یعنی مردم، دست و پنجه نرم کنید و یکی از بهترین آثار شبیه‌ساز شهرسازی است.

۸ بازی شهرسازی برتر برای کامپیوتر

Citizen Sleeper

تهیه‌کننده: Fellow Traveller / سازنده: Jump Over the Age

سال عرضه: ۲۰۲۲

سیتیزن اسلیپر یک بازی نقش‌آفرینی عملی تخیلی است که در فضا رقم می‌خورد. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، شما در‌ یک ایستگاه فضایی گیر کرده‌اید و باید زمان، انرژی و روابط خود را مدیریت کنید تا از فروپاشی ایستگاه و هرج و مرج ناشی از آن جان سالم به در ببرید. شما مانند یک بازی رومیزی تاس می‌اندازید و برای مسائل مختلف و کمک به اطرافیانتان تصمیم می‌گیرید. جدای از محیط جالب، این بازی دارای لیستی جذاب از شخصیت‌های تأثیرگذار است که هر تعامل در بازی با آن‌ها را به یاد ماندنی می‌کند. همچنین یک ساختار عالی از بازی‌های الهام‌گرفته از آثار رومیزی را دنبال می‌کند تا شما را تشویق کند تا اهداف خود را پیدا کنید و وقتی همه چیز در حال از هم پاشیدن است، از داستان لذت ببرید زیرا این اثر مملو از تصمیمات پرتنش، عناصر داستان عالی و جلوه‌های بصری چشمگیر است.

Cocoon

تهیه‌کننده: Annapurna Interactive / سازنده: Geometric Interactive

سال عرضه: ۲۰۲۳

این بازی یک اثر ماجراجویی معمایی اسرارآمیز زیبا و با ریتمی بسیار عالی ساخته شده توسط برخی سازندگان آثاری نظیر لیمبو و اینساید است که عناصری مانند عدم وجود دیالوگ و زیبایی‌شناسی جذال آن بازی‌ها را تا حدودی در خود دارد اما انتزاعی‌تر و متفکرانه‌تر و شاید حتی درگیر کننده‌تر است. این بازی مملو از جهان‌های کوچکی است که در داخل یکدیگر وجود دارند که در آن شکل‌های زندگی خاصی مانند شخصیت بازیکن و یک سوسک کوچک زندگی می‌کنند. هسته‌ بازی این است که شما می‌توانید از یک واقعیت بیرون بیایید و آن را در یک کره‌ی درخشان که با دنیای اطراف خود نیز در تعامل است، قبل از ورود دوباره به آن جابه‌جا کنید و یا آن را به طور کامل با دیگری عوض کنید. مانند بسیاری از آثار معمایی ماجرا‌جویی، این بازی اساسا پر از قفل‌ها و کلید‌ها در کنارمبارزات گاه و بیگاه با باس‌هایی مبتکرانه است اما مانند بهترین آثار این سبک برای مثال Fez یا پورتال، این بازی با ادراک و واقعیت بازی می‌کند و مغز شما را به روش‌های خوشایندی درگیر می‌کند.

Control

تهیه‌کننده: ۵۰۵ Games / سازنده: Remedy Entertainment

سال عرضه: ۲۰۱۹

قبل از بازی الن ویک ۲ (Alan Wake 2)، یک دوره‌ی رنسانس‌ مانند برای استودیوی رمدی اینترتینمت (Remedy Entertainment) در سال ۲۰۱۹ با این بازی اکشن ماجراجویی فوق‌العاده و جذاب از نظر فنی و هنری در یک کابوس عجیب و مدرن آغاز شد. در این بازی به عنوان جسی فیدن (Jesse Faden)، مامور اداره‌ی کنترل فدرال، شما در ساختمانی قدیمی‌ و بزرگ‌ و گیج‌کننده که مقر بخش ماوراء الطبیعه FBC است و مورد حمله‌ی یک نیروی شیطانی قرار گرفته که قصد دارد واقعیت را خراب کند، کاوش می‌کنید. رمدی این بازی را با صحنه‌های سینمای، جذابیت فنی و مهارت داستان سرایی همیشگی خود ارائه داده و مملو از ارجاعاتی است که جهان آن را به بازی‌های الن ویک متصل می‌کند. در بخش گیم‌پلی مبارزه، این اثر یک تیراندازی سوم‌شخص بسیار لذت‌بخش است، اما لذت واقعی آن در کاوش‌های غیرخطی‌اش از فضا‌های عجیب و غریب ساختمان بازی است که تخریب‌پذیری بالایی نیز دارد.

Crusader Kings 3

تهیه‌کننده: Paradox Interactive / سازنده: Paradox Development Studio

سال عرضه: ۲۰۲۲

تصور کنید که سریال Succession بین سال‌های ۸۶۷ و ۱۴۵۳ میلادی، در اتاق‌های تاج و تخت، تالار‌های ضیافت و راهرو‌های پشتی قلعه‌های اروپایی که با مشعل روشن می‌شدند، رخ می‌داد. سومین نسخه از سری استراتژی پارادوکس اینتراکتیو به تصور گفته شده واقعیت می‌بخشد. این یک بازی قرون وسطایی گسترده است که در آن قدرت، سیاست و درام شخصی به روش‌های غیرقابل پیش‌بینی‌ای در هم تنیده می‌شوند. به عبارتی دیگر بازی بازیکنان را در پیچیدگی‌های حکومت یک سلسله در طول قرن‌ها غرق می‌کند. شما فقط ارتش‌ها را کنترل نمی‌کنید و امپراتوری‌هایی می‌سازید، بلکه یک خانواده را مدیریت می‌کنید. هر شخصیت، از پادشاهان گرفته تا درباریان، دارای ویژگی‌ها، خواسته‌ها و نقشه‌های متمایز است. چه از طریق ازدواج قلمروها را متحد کنید و چه نقشه ترور پسر عموی خود را طراحی کنید، این بازی ترکیبی جذاب از استراتژی و نقش آفرینی است که در آن رویدادهای تاریخی به طور یکپارچه با روایت‌های بازیکن محور ترکیب می‌شوند.

چرا Crusader Kings 3 از بهترین بازی‌های استراتژی تاریخ است؟

Death’s Door

تهیه‌کننده: Devolver Digital / سازنده: Paradox Interactive

سال عرضه: ۲۰۲۱

این یک بازی مستقل و بامزه‌ی سولزلایک است که شما در آن نقش یک کلاغ را بازی می‌کنید که به عنوان نوعی فرشته‌ی مرگ برای اداره‌ی زندگی پس از مرگ کار می‌کند. این وظیفه‌ی شماست که در جهان ماجراجویی کنید و جان تعدادی از باس‌ها را بگیرید. دنیای این بازی مانند شخصیت‌هایش جذاب است و سیاه‌چاله‌هایی عالی برای کاوش و معما‌هایی برای حل کردن دارد. همچنین دشمنان غول پیکری وجود دارند که هم مهارت و هم صبر شما را آزمایش می‌کنند. با این حال، این اثر برخلاف مبارزات دشوارش، فضایی دوستانه را نیز در خود دارد و از شما می‌خواهد که با تمرین موفق شوید و حس خوبی پس از شکست باس‌ها به شما می‌دهد. در کل این یک بازی عالی و چالش برانگیز در گیم پس است که می‌توانید با آن قبل از ورود به آثار دشوارتر، خودتان را به خوبی آماده کنید.

Diablo 4

تهیه‌کننده: Blizzard Entertainment / سازنده: Blizzard Team 3

سال عرضه: ۲۰۲۳

دیابلو ۴ که در زمان عرضه اصلا به خوبی سومین نسخه از این مجموعه نبود، اما با آپدیت‌ها به مرور بهتر شد. این نسخه بازیکنان را بار دیگر به دنیای تاریک و گوتیک Sanctuary می‌برد. بازیکنان می‌توانند از بین کلاس‌های نمادین مختلف هر کدام دارای توانایی‌ها و سبک‌های بازی منحصربه‌فردی هستند، بسته به سبک مورد علاقه خود یکی را انتخاب کنند. یکی از جبنه‌های مهم بازی، تعهد به به لحن تیره‌تر و بالغ‌تری است. داستان حول محور رستاخیز شیطانی بدخواه به نام لیلیث می‌چرخد که بازگشتش جهان را در هرج و مرج فرو می‌برد؛ فضایی که با مناظر متروک و سیاه‌چال‌های وهم‌آور پر شده است و بازیکنان را به کشف دنیایی پر از رمز و راز و خطر دعوت می‌کند. وعده پشتیبانی طولانی مدت از طریق به‌روزرسانی‌های فصلی، تضمین می‌کند که بازی به شما ساعت‌های بی‌پایانی از ماجراجویی در دنیایی تاریک را ارائه می‌کند.

۱۵. DOOM

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: id Software

سال عرضه: ۲۰۱۶

این بازی بر پایه‌ی یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌های تیراندازی تاریخ بازی ساخته شده است و تجربه‌ای به شدت سرگرم‌کننده را ارائه می‌دهد. شخصیت اصلی این بازی یا همان دوم گای بسیار سریع حرکت می‌کند و بین انواع اسلحه، نارنجک، حملات با سلاح‌های سرد و یک اره برقی غول پیکر برای منفجر کردن شیاطین در مریخ جابه‌جا می‌شود. این بازی خونین، همچنین به طرز شگفت‌انگیزی هیجان‌انگیز است و باعث می‌شود احساس کنید خدایی هستید که می‌تواند هر مانعی را که بازی برای شما ایجاد می‌کند کنار بزند و در مبارزات طولانی خود حتی یک مرحله‌ی کسل‌کننده را نیز ارائه نمی‌دهد. گیم‌پلی سرگرم‌کننده‌ی بازی با گرافیک عالی و موسیقی متال فوق‌العاده‌ای ترکیب شده و یک معجون جذاب را ساخته است.

Fallout: New Vegas

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Obsidian Entertainment

سال عرضه: ۲۰۱۰

اگر تازه وارد دنیای فال‌اوت شده‌اید و یا با سریال تلویزیونی پرمخاطب شبکه‌ی آمازون پرایم با آن آشنا شده‌اید و می‌خواهید بازی‌ها را امتحان کنید، پس بهتر است بدانید که کل این مجموعه در گیم پس قابل اجرا است. اما یک سوال با پاسخی دشوار در پیش است و آن هم این است که از کجا شروع کنیم. البته نگرانی زیادی هم از این نظر وجود ندارد، زیرا اکثر بازی‌ها از ابتدا داستانی مختص خود را شروع می‌کنند تا دیدگاه جدیدی بر جهان‌سازی سری ارائه دهند. بازی‌های Fallout Tactics و ۷۶ اندکی با دیگر نسخه‌ها متفاوتند و فال‌اوت ۴ با اینکه جدیدترین بازی نقش‌آفرینی تک‌نفره مجموعه است، اما کمتر کسی استدلال می‌کند که بهترین بازی سری است. از سوی دیگر دو بازی اول برای رایانه‌های شخصی که توسط Interplay و Black Isle ساخته شده‌اند، دیدی ارائه می‌دهند که هرگز به دنباله‌های ساخته شده توسط استودیوی بتسدا (Bethesda) منتقل نشده است، اما آن‌ها با استاندارد‌های مدرن همچنین بسیار قدیمی هستند. در نتیجه پاسخ بازی Fallout: New Vegas است، یک اسپین‌آف از فال‌اوت ۳ که نه توسط بتسدا بلکه توسط استودیوی آبسیدین ساخته شده است. این بازی عناصر خشن اما فوق‌العاده جذابی دارد که با یک نویسندگی عالی ترکیب شده است. اگر بتوانید گرافیک نه چندان خوب آن را نادیده بگیرید، یکی از جذاب‌ترین بازی‌های نقش‌آفرینی را خواهید یافت.

غرب: سوژه یا ابژه؟ یک بررسی فال‌آوت نیو وگاس

Forza Horizon 5

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Playground Games

سال عرضه: ۲۰۲۱

فورتزا هورایزن ۵ بهترین بازی مسابقه‌ای است که روی گیم پس قرار گرفته است و پر از واقعی‌ترین ماشین‌‌ها و جذاب‌ترین مسیرهایی است که تاکنون در یک بازی ویدیویی دیده‌اید. هرچند هر کسی که عاشق هر یک از این بازی‌های فورتزا باشد به شما خواهد گفت که سری هورایزن چیزی بسیار بیشتر از گرافیک خیره‌کننده را ارائه می‌دهد. این بازی در یک نسخه‌ تخیلی از مکزیک اتفاق می‌افتد و به شما این آزادی را می‌دهد که با هر ماشینی که می‌خواهید در یک نقشه‌ی عظیم رانندگی کنید. این بازی به شما آزادی زیادی می‌دهد و می‌توانید از جاده‌های آسفالت گرفته تا جاده‌های بیابانی را با ماشین‌هایی که هر کدام حس و حال متفاوتی دارند، تجربه کنید.

Halo: The Master Chief Collection

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: ۳۴۳ Industries

سال عرضه: ۲۰۱۴

شاید برند ایکس‌باکس بدون سری بازی هیلو یعنی بازی‌های تیراندازی اول‌شخصی که به محبوبیت بازی‌های چندنفره‌ی رقابتی لوکال روی کنسول‌ها قبل از شروع حالت آنلاین پس از راه‌اندازی ایکس‌باکس لایو کمک کرد، هرگز رشد نمی‌کرد. مجموعه Master Chief Collection شامل چندین بازی از سری هیلو است که همه آن‌ها به روز شده‌اند تا برای مخاطبان امروزی لذت‌بخش‌تر باشند. اما آنچه در مورد این مجموعه بسیار قابل توجه است این است که راه‌های زیادی برای بازی وجود دارد. شما می‌توانید کمپین‌ها را به تنهایی انجام دهید. اگر می‌خواهید با یک دوست بازی کنید اما نمی‌خواهید رقابت کنید، حالت کوآپ نیز وجود دارد که به شما امکان می‌دهد داستان‌های بازی‌ها را با یک همراه چه به صورت آنلاین و چه از طریق اسپلیت‌اسکرین تجربه کنید. اگر می‌خواهید رقابت کنید، می‌توانید این کار را به صورت لوکالی در مقابل حداکثر سه بازیکن دیگر در یک صفحه نمایش انجام دهید یا به صورت آنلاین، جامعه‌ای گسترده‌تر را به چالش بکشید. بازی‌های موجود در این مجموعه برخی از بهترین بازی‌های تیراندازی اول‌ شخصی هستند که تا به حال منتشر شده‌اند و صرف نظر از اینکه چگونه تصمیم می‌گیرید آن‌ها را بازی کنید، ارزش بازبینی و لذت بردن را دارند.

Hi-Fi Rush

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Tango Gameworks

سال عرضه: ۲۰۲۳

بازی‌های ریتمیک، برای بازیکنانی که ترجیح می‌دهند هر زمان که دوست دارند شلیک کنند، جاخالی دهند، مشت بزنند و بپرند، می‌تواند چندان جذاب و سرگرم‌کننده نباشد اما این موضوع در مورد Hi-Fi Rush که توسط استودیوی سازنده‌ی بازی اکشن گوست‌وایر: توکیو توسعه داده شده، صادق نیست. این اثر مجموعه‌ای از نشانه‌های بصری را برای کمک به بازیکنانی که به صورت ریتمیک به چالش کشیده‌ شده‌اند، ارائه می‌کند، اما نکته‌ی مهم این است که نیازی به این ندارد که چای (Chai) یا همان پروتاگونیست داستان بر اساس مترونوم بازی حمله کند. در عوض، عناصر ریتمیک آن یک ویژگی اختیاری برای تعامل هستند و به بازیکنان مشتاق امتیازهایی را ارائه می‌دهد و برای بقیه، دنیای پر زرق و برق بازی، داستان سرایی راک‌‌ اند رول و پیمایش جذاب بازی به تنهایی سرگرم‌کننده خواهد بود.

نقد و بررسی بازی Hi-Fi Rush؛ بهترین ترکیب ممکن از بازی‌های ریتمیک و اکشن

Jusant

تهیه‌کننده: Don’t Nod / سازنده: Don’t Nod

سال عرضه: ۲۰۲۳

این بازی یک اثر ماجراجویی شگفت‌انگیز صخره نوردی از استودیوی Don’t Nod یعنی همان استودیوی فرانسوی که بازی Life is Strange را ساخته، است. برخلاف آن سری بازی دراماتیک و پر از دیالوگ، Jusant یک بازی تقریبا بی‌کلام و بر پایه اکتشاف است، اما این بدان معنا نیست که داستان خوبی ندارد. در این بازی یک پروتاگونیست جوان بی‌ نام و نشان از یک برج سنگی بزرگ در وسط یک بیابانی خشک بالا می‌رود. زمانی مردم در آنجا زندگی می‌کردند و دریا در زیر آن برج موج می‌زد، اما اکنون همه پراکنده شده‌اند. کوهنورد ما با همراهی یک موجود زیبا و بامزه‌ که مانند حباب است، اسرار این تمدن را کشف می‌کند و به تدریج زندگی را به آن برج باز می‌گرداند. بازی گیم‌پلی ساده‌ و در عین حال سرگرم‌کننده‌ای دارد و با طراحی هنری فوق‌العاده، یکی از آرامش‌بخش‌ترین بازی‌های چند سال اخیر محسوب می‌شود.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال عرضه: ۲۰۲۴

کونیتسو گامی یک اثر جدید و خاص از یک ناشر بزرگ است که این روز‌ها بسیار نادر است. این بازی نشان‌دهنده‌ی فاصله گرفتن کپ‌کام از بازی‌های استریت فایتر (Street Fighter)، مانستر هانتر (Monster Hunter) و رزیدنت اویل (Resident Evil) و بازگشت به دوران طلایی پلی‌استیشن ۲ است یعنی زمانی که ناشران ژاپنی احساس کردند که می‌توانند از هر چیزی را در یک بازی ویدیویی بسازند. گیم‌پلی بازی ترکیبی از رقص آیینی شینتو (Shinto)، تاکتیک‌های سبک دفاع از برج، عناصر فولکلور سنتی وحشتناک و اکشنی هک‌‌ اند اسلش است که شگفت‌انگیز ظاهر می‌شود. در بازی شما یک شمشیرزن را راهنمایی می‌کنید که از یک کشیش محافظت می‌کند که در حال رقصیدن برای پاکسازی دنیایی نفرین شده است. شما روستاییان را نجات داده و استخدام می‌کنید، آن‌ها را به واحد‌های نظامی تبدیل می‌کنید، سپس با امواج هیولا‌هایی که فوق‌العاده خوب طراحی شده‌اند می‌جنگید. این بازی از مراحل کوچک و به‌ شدت تنگ، چرخه‌ی شبانه روزی ترسناک و گزینه‌های ساده‌ی استراتژیک، گیم‌پلی رضایت‌بخشی ایجاد می‌کند که ارزش تجربه را دارد.

نقدها و نمرات Kunitsu-Gami منتشر شد؛ نوآوری به معنای واقعی کلمه

Octopath Traveler 2

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

سال عرضه: ۲۰۲۳

هر دو بازی Octopath Traveler روی گیم پس وجود دارند، اما بازی دوم به‌ طور جزئی‌ای بهتر است و توصیه می‌شود که از آن شروع کنید. در حالی که ساختار این بازی با نسخه‌ی اصلی ساخته‌ی ۲۰۱۸ مشابه است یعنی در آن هشت پروتاگونیست متفاوت دور هم جمع می‌شوند و داستان‌های جداگانه‌ای را که فقط به طور ضعیفی به هم مرتبط هستند کاوش می‌کنند، این بازی یک روایت کاملا مستقل دارد، بنابراین نیازی به دانستن چیزی قبل از اجرای بازی ندارید. این اثر به طور کلی مجموعه داستان‌های جذاب‌تری در دنیایی غنی‌تر از بازی اول دارد که مضامین و لحظات تاریک شگفت‌آوری را در فضای فانتزی کلاسیک قرون وسطایی خود پنهان می‌کند. وجه اشتراک هر دو بازی، یک سیستم مبارزه‌ای نوبتی است که حول محور شکست دشمنان با هدف قرار دادن نقاط ضعف اصلی آن‌ها و سپس استفاده از نقاط تقویت برای حملات سوپرشارژ و به حداکثر رساندن آسیب در برابر دشمنان است. بنابراین بازی ریتم بسیار رضایت‌بخش و پیامد‌هایی دارد که به طور منظم به ویژگی‌های تیمی، انتخاب تجهیزات و موارد دیگر گره می‌خورد.

Pentiment

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Obsidian Entertainment

سال عرضه: ۲۰۲۲

پنتیمنت یکی از ناشناخته شده‌ترین آثار مستقل است که البته این دلیل بر کیفیت پایین آن نیست. این بازی با الهام گرفتن از هنر دست‌نوشته‌های کلاسیک، شما را به نسخه‌ی طراحی شده‌ی زیبای خود از اروپای قرن شانزدهمی می‌برد، زمانی که کتاب‌ها هنوز با دست در صومعه‌ها نوشته می‌شدند. در این بازی شما در نقش آندریاس (Andreas) بازی می‌کنید، هنرمند جوانی که به دنبال کسب ثروت خود در جهانی همیشه در حال تغییر است و همانطور که یک دهکده‌ی کوچک و زمین‌های اطراف آن را کاوش می‌کنید و برای کشیدن نقاشی‌های خیره‌کننده در دست نوشته‌های شخصی‌سازی شده به سر کار می‌روید، با افراد جدیدی آشنا می‌شوید و شخصیت و پیشینه‌ی آندریاس را بیشتر می‌کنید. داستان شما را به درون مضامینی مانند قتل، رسوایی و انواع وقایع دراماتیک دیگر غرق می‌کند اما طرح کلی داستان نسبت به سبک هنری و دیالوگ‌های باورنکردنی بازی اهمیت کمتری دارد.

بازی Pentiment همشهری کین بازی‌های قرون وسطایی است

PowerWash Simulator

تهیه‌کننده: Square Enix Collective / سازنده: FuturLab

سال عرضه: ۲۰۲۲

برای زمان‌هایی که تنها هستید و می‌خواهید آرامش را تجربه کنید، یکی از بهترین گزینه‌ها بازی PowerWash Simulator است. همانطور که از نام آن پیداست، شما دستگاه کارواش حرفه‌ای خود را برداشته و وظیفه شما این است که از آن برای از بین بردن چربی، کثیفی و پاک کردن وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و حتی کل زمین‌های بازی استفاده کنید. برخی از سیستم‌های ارتقای جزئی میز وجود دارد اما بازی رویکردی مینیمالیستی را دنبال می‌کند یعنی شما چیز‌ها را با فشار آب شستشو می‌دهید، نه بیشتر و نه کمتر. البته می‌توانید کار‌های خاصی را قبول کنید و چیز‌های عجیب مانند سفینه‌ی مریخ‌نوردی را بشویید، اما در واقع بازی به کل فقط در مورد تمیز کردن بوده و در حالی که ممکن است کار خسته‌کننده‌ای به نظر برسد اما در واقع کاملا برعکس، یک اثر آرامش‌بخش است. پاک کردن رنگ سیاه از یک بدنه فلزی یکی از بهترین حس‌هایی است که می‌توانید دریافت کنید.

۵. Slay the Spire

تهیه‌کننده: Humble Bundle / سازنده: Mega Crit

سال عرضه: ۲۰۱۹

بازی Slay the Spire یک اثر دک‌بیلدینگ روگ‌لایک است که با ترکیبی اعتیادآور از استراتژی و شانس، گزینه‌ی جذابی برای طرفداران این سبک است. این بازی بازیکنان را دعوت می‌کند تا از یک مناره مرموز بالا بروند و با دشمنان و باس‌های مختلف در طول مسیر با استفاده از یک دسته کارت مبارزه کنند. با برخوردهای رویه‌ای ایجاد شده، پاداش‌های تصادفی و چالش همیشگی ایجاد تعادل بین استراتژی‌های تهاجمی و تدافعی، بازی هر بار تازه به نظر می‌رسد. همچنین Slay the Spire با چهار شخصیت منحصربه‌فرد که هر کدام دارای سبک‌های بازی و کارت‌های متمایز هستند، تنوع خوبی دارد. گیم‌پلی این بازی در ابتدا شاید ساده به نظر برسد اما ماهر شدن در آن چالش‌ برانگیز است. بازی از نظر بصری نیز طراحی هنری خوبی دارد.

Stardew Valley

تهیه‌کننده: ConcernedApe / سازنده: ConcernedApe

سال عرضه: ۲۰۱۶

در این شبیه‌ساز مزرعه‌داری، شما بازی را با به ارث بردن یک مزرعه از پدربزرگ خود شروع می‌کنید و سپس به یک شهر کساد می‌روید تا هکتار‌ها زمین کشاورزی رو به کاهش را تصاحب کنید. در نتیجه برای ۱۰، ۲۰ و حتی ۱۰۰ ساعت بعدی، شما تلاش می‌کنید تا آن مزرعه را به یک آرمان شهر مدرن تبدیل کنید. این اثر آرامش‌بخش‌ترین بازی در گیم پس است و تنها کارهایی که باید در آن انجام دهید این است که بذر بکارید، از حیوانات مراقبت کنید، سنگ‌های معدنی را استخراج کنید و با روستاییان دوست شوید. با وجود جوجامارت (JojaMart) که جایی شبیه وال‌مارت (Wal-Mart) است و ارتشی از اسلایم‌ها که سعی می‌کنند شما را از استخراج منع کنند، هیجان نسبتا خوبی در بازی وجود دارد اما در پایان روز، شما همچنان در خانه‌ی مزرعه‌تان استراحت می‌کنید و سپس برای کاشت توت فرنگی بیشتری در صبح روز بعد آماده می‌شوید.

مصائب یک‌نفره بازی ساختن؛ داستان ساخت دره‌ی استاردو (خون، عرق و پیکسل‌ها – قسمت چهارم)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

تهیه‌کننده: Dotemu / سازنده: Tribute Games

سال عرضه: ۲۰۲۲

این بازی یک سفر نوستالژیک به دوران طلایی بازی‌های آرکید اکشن است که به بازی‌های آرکید کلاسیک لاک‌پشت‌های نینجا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ وفادار بوده و در عین حال یک سری عناصر مدرن به آن‌ها اضافه می‌کند. گیم‌پلی بازی ساده و در عین حال اعتیاد‌آور است. بازیکنان یکی از چهار لاک‌پشت نینجا یعنی لئوناردو (Leonardo)، رافائل (Raphael)، داناتلو (Donatello) یا مایکل آنجلو (Michelangelo) را در کنار شخصیت‌های فرعی مجموعه کنترل می‌کنند و با انبوهی از قبیله‌های نینجا‌، تریسراتون‌ها (Triceraton) و دیگر تبهکاران معروف می‌جنگند. سیستم مبارزه‌ی این اثر بسیار سرگرم‌کننده بوده و بازیکنان می‌توانند با مشت، لگد، پرش و حملات ویژه و همچنین حملات تیمی با برادران خود دشمنان را نابود و حتی کمبوهای ویرانگری را اجرا کنند. بازی گرافیک پیکسلی و پر زرق و برقی دارد که ماهیت مجموعه‌های کارتونی کلاسیک لاک‌پشت‌های نینجا را به تصویر می‌کشد. بازی را می‌توان تا شش بازیکن به صورت کوآپ نیز تجربه کرد.

Vampire Survivors

تهیه‌کننده: Poncle / سازنده: Poncle

سال عرضه: ۲۰۲۲

بازی Vampire Survivors از شما می‌خواهد که در دنیایی به سبک آثار Bullet Hell زنده بمانید. در بازی‌های کلاسیک این سبک، بازیکنان معمولا در حین تلاش برای زنده ماندن، از رگبار پرتابه‌ها طفره می‌روند. با این حال، در این بازی، شما تبدیل به منبع تخریب شده‌اید. تنها کنترلی که روی بازی دارید این است که چه شخصیتی را انتخاب می‌کنید، چه آیتم‌هایی را در طول مبارزه انتخاب می‌کنید و شخصیت شما در کجا حرکت می‌کند. بسته به سلاح‌های انتخابی شما، چاقو‌ها، شلاق‌ها، شعله‌های آتشین، گلوله‌های جادویی، انجیل‌ها یا آب مقدس که از هر جهت از شخصیت شما خارج می‌شوند، انبوهی از هیولا‌های پیکسلی را از بین می‌برید و برای ماجراجویی بعدی خود پول به دست می‌آورید. اگرچه این بازی در ظاهر بسیار ساده است، اما یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۲۲ است که نیاز به توجه کامل شما دارد. همچنین از آنجایی که یک اثر روگ‌لایک است، ارزش تکرار بالایی دارد.

Yakuza: Like a Dragon

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Ryu Ga Gotoku Studio

سال عرضه: ۲۰۲۰

اگرچه این هفتمین بازی اصلی در مجموعه یاکوزا است، اما این اثر همچنین یک ریبوت و یک نقطه شروع جدید و عالی برای این سری بازی نقش‌آفرینی است. این بازی، یاکوزا را به سمت و سویی جدید و جسورانه می‌برد و برداشتی تازه از این سبک ارائه می‌دهد و مهم‌تر از همه، مبارزات اکشن را به نبردهای نوبتی تغییر می‌دهد. این بازی که در خیابان‌های پر جنب و جوش یوکوهاما اتفاق می‌افتد، یک شخصیت جدید به نام ایچیبان کاسوگا را معرفی می‌کند که آرک داستانی جذابی دارد. این بازی به بازیکنان این امکان را می‌دهد که گروهی از افراد را که هرکدام دارای توانایی‌ها و داستان‌های منحصربه‌فردی هستند، تشکیل دهند. سیستم مبارزات نوبتی ترکیبی پویا از استراتژی و حتی کمدی را به ارمغان می‌آورد و دشمنان با همه چیز از دوچرخه گرفته تا مهارت‌های جادویی ضربه می‌خورند. بازی فراتر از نبردها، بازیکنان را در دنیایی غوطه‌ور می‌کند که پر از ماموریت‌های جانبی، مینی‌گیم‌ها و شخصیت‌های عجیب و غریب است و کم پیش می‌آید که از آن خسته شوید.

اژدها به نوبت؛ نقد و بررسی بازی Yakuza: Like a Dragon

