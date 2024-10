سیستم مورد نیاز Cronos: The New Dawn اعلام شد

علی‌رغم عدم وجود تاریخ انتشار دقیق برای Cronos: The New Dawn، از سیستم موردنیاز و پیشنهادی آن توسط Bloober Team، استودیو توسعه‌دهنده Silent Hill 2 remake، پرده‌برداری شده است. بر اساس صفحه فروشگاه Steam این عنوان،‌ مشخصات حداقلی و پیشنهادی به این صورت خواهد بود: حداقل سیستم مورد نیاز سیستم پیشنهادی Cronos: The New Dawn […]