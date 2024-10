بازی Call of Duty: Black Ops 6 روی پلی استیشن ۵ تروفی پلاتینیوم نخواهد داشت

رسماً تایید شد که بازی Call of Duty: Black Ops 6 برای پلی استیشن ۵ تروفی پلاتینیوم نخواهد داشت. در حالی که این بازی دارای ۴۴ تروفی مختلف برای بازیکنان پلتفرم خواهد بود، داده‌های به دست آمده از سرورهای پلی استیشن نشان می‌دهد که کاربران نمی‌توانند تروفی پلاتینیوم را برای Black Ops 6 بدست آورند، زیرا این بازی همانند MW3 در قالب محتوای اضافه به صورت مستقیم به اپلیکیشن Call of Duty HQ اضافه می‌شود.

این خبر بدون شک برای کسانی که تروفی پلاتینیوم جمع‌آوری می‌کنند ناامیدکننده است، اما Black Ops 6 همچنان محتوای زیادی برای بازیکنان تدارک دیده. به‌عنوان دنباله Black Ops Cold War، این بازی یک دوره جدید را در سری Call of Duty رقم می‌زند و تغییرات مهمی را به همراه خواهد داشت؛ از جمله یک رابط کاربری جدید برای اپلیکیشن Call of Duty HQ. با وجود اینکه تنها چند روز به انتشار Black Ops 6 باقی مانده است، اکتیویژن هم‌اکنون به‌روزرسانی رابط کاربری جدید را برای Call of Duty HQ منتشر کرده که به کاربران اجازه می‌دهد فضای ذخیره‌سازی خود را مدیریت کنند و برای عرضه بازی در همین هفته آماده شوند.

برای کسانی که همچنان از کنسول‌های نسل گذشته استفاده می‌کنند، طبق گزارش PlayStation Game Size، این بازی برای پلی استیشن ۴ دارای تروفی پلاتینیوم خواهد بود. این موضوع احتمالاً باعث جنجال بیشتری پیرامون اپلیکیشن Call of Duty HQ خواهد شد. این رابط کاربری از سال ۲۰۲۳ به عنوان مرکز اصلی همه بازی‌های این فرنچایز مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه هدف این اپلیکیشن مدیریت آسان فایل‌های بازی‌ها است، اما طرح اولیه آن به دلیل پیچیدگی و نمایش بیش از حد تبلیغات عناوین آینده، توسط کاربران مورد انتقاد قرار گرفته بود. با این حال، به لطف به‌روزرسانی اخیر Call of Duty، این وضعیت بهبود یافته است.

Call of Duty: Black Ops 6 در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۴ آبان ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.