این اثر یک اسپین‌آف کاملا جدید در مجموعه بزرگ Like a Dragon و پروژه دیگری در سبکی شبیه به بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name است. این بازی یکی از شخصیت‌های مورد علاقه‌ی طرفداران یعنی گورو ماجیما (Goro Majima) را به عنوان پروتاگونیست داستان معرفی می‌کند، در حالی که این یاکوزا در ساحلی بیدار می‌شود و هیچ خاطره‌ای از گذشته خود ندارد.

در این داستان ماجیما، تبدیل به ارباب دزدان دریایی می‌شود، خدمه‌ای را برای خود استخدام می‌کند و در وسط یک دشمنی بین دزدان دریایی گیر افتاده است. گیم‌پلی بازی برخلاف سبک نوبتی بازی‌های اخیر سری، در سبک اکشن Beat ’em up کلاسیک سری است. داستان بازی نیز شش ماه پس از بازی اخیرا منتشر شده‌ی Infinite Wealth اتفاق می‌افتد. اخیرا تریلر دیگری نیز برای بازی منتشر شده است که نه تنها داستان، شخصی‌سازی کشتی و سیستم مبارزه را نشان می‌دهد، بلکه تاریخ انتشار جدید آن را نیز فاش می‌کند.

این تریلر همچنین برخی از شخصیت‌هایی که ماجیما با آن‌ها روبرو خواهد شد را نشان می‌دهد که عبارتند از تایگا ساجیما (Taiga Saejima)، رهبر و ملکه‌ی مدلنتیس (Madlantis) یعنی میشل (Michele) و پادشاه دزدان دریایی، ریموند لاو (Raymond Law) که از قهرمان سابق WWE و AEW یعنی ساموا جو (Samoa Joe) الگوبرداری شده است.

ماسایوشی یوکویاما (Masayoshi Yokoyama)، رئیس استودیوی سازنده، در پیامی ویدیویی گفته است که توسعه‌ بازی بهتر و سریع‌تر از حد انتظار پیش می‌رود و آن‌ها قصد دارند تا بازی را در اسرع وقت به بازیکنان سراسر جهان تحویل دهند. این بازی قرار بود در ۲۸ فوریه برای پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شود و در این تاریخ، بازی مانستر هانتر وایلدز (Monster Hunter Wilds) نیز قرار است عرضه شود و برخی این موضوع را دلیل اصلی تغییر انتشار جدیدترین نسخه از یاکوزا می‌دانند که البته منطقی به نظر می‌رسد زیرا بازی جدید کپ‌کام بدون شک توجهات زیادی را به خود جلب خواهد کرد.

