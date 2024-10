۱۵ بازیگری که دوباره به دوران اوج خود در هالیوود بازگشتند

همه می‌دانند هالیوود جایی است که ممکن است شما را روزی مثل یک دستمال بدرد نخور دور بیندازد چون این صنعت همیشه به دنبال چیزهای بزرگ و وسوسه‌انگیز است. زمانی‌که بازیگران در آثارشان می‌درخشند یا حتی اسکار می‌برند، هیچ ضمانتی وجود ندارد که در عرصه هنر ماندگار باشند.

بعنوان مثال، هیلاری اسوانک، یکی از تحسین شده‌ترین بازیگران هالیوود در قرن ۲۱ بود که برای بازی در فیلم‌های Boys Don’t Cry و Million Dollar Baby در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ اسکار گرفت و اخیرا در درام Alaska Daily بازی کرده که بعد از یک فصل کنسل شد. حتی کسی مثل نیکلاس کیج که در خانواده هنرمندی بدنیا آمده و دهه‌های متوالی کار کرده، در دهه ۲۰۱۰ به دلیل بحران‌های مالی دچار چالش شد. هرچیزی از بیماری روحی گرفته تا شکست گیشه می‌تواند یک بازیگر را از دوران اوج خود دور کند و المان‌های کمی برای بازگشت مجدد آن بازیگر به جایگاه اصلی‌اش وجود دارند. اما گاهی ستاره‌ها در آثار سینمایی کام‌بک خواهند داشت و همانند ققنوس از دل خاکستر برمی‌خیزند. لیلی گلادستون درست زمانی که می‌خواست شغلش را تغییر دهد، از عوامل فیلم Killers of the Flower Moon تماسی دریافت کرد تا به این فیلم ملحق شود. برندن فریزر که سال‌ها از سینما دور بود با فیلم The Whale دارن آرونوفسکی خوش درخشید. در ادامه نگاهی بر ۱۵ بازیگری داریم که بعد از افول دوباره اوج گرفتند و بازگشت باشکوهی به هالیوود داشتند.

لیلی گلادستون

