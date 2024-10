سریال God of War به دستان توانمند رونالد مور سپرده شد

رونالد دی. مور بعنوان شورانر جدید سریال God of War پرایم ویدیو معرفی شده است.

مور نویسنده و تهیه کننده چندین سری از مجموعه سریال‌های استار ترک مانند Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: The Next Generation و سریال‌های Battlestar Galactica, Outlander و For All Mankind بوده است.

شورانر اصلی سریال، راف جودکینس، به همراه هاوک اوتسبی و مارک فرگوس، تهیه کنندگان اجرایی، چندی پیش از این لایو اکشن جدا شدند. به نقل از پایگاه خبری ددلاین، مور رسما شورانر، نویسنده و تهیه کننده اجرایی سریال خواهد بود. این اولین پروژه مهم جدید او از زمان بازگشت به سونی پیکچرز تلویژن با قراردادی چند ساله است. مور قبلا برای ساخت سریال Outlander و For All Mankind با سونی همکاری داشته است. سریال God of War بعد از جدایی شورانر و دو تهیه کننده اجرایی‌اش، مور را در اختیار گرفت. وی تجربه خلق، نوشتن و تولید سریال‌های موفق تلویزیونی را در کارنامه هنری‌اش دارد و می‌توان گفت گاد آو وار در دستان توانمندی قرار گرفته است.

منبع: اسکرین رنت