شایعه: تیم سازنده Prince of Persia The Lost Crown به خاطر عملکرد پایین‌تر از انتظار بازی منحل شد [به‌روزرسانی شد]

به گفته Gautoz، ژورنالیست فرانسوی، بازی Prince of Persia The Lost Crown دنباله‌ای دریافت نخواهد کرد. به‌روزرسانی: یکی از تهیه‌کنندگان بازی Prince of Persia The Lost Crown اطلاعیه‌ای راجع به این شایعه منتشر کرد. به گفته او، اکثر تیم سازنده بازی اکنون به دیگر تیم‌ها پیوسته‌اند و روی The Lost Crown کار نمی‌کنند. من بسیار […]