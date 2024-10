پوستر جدیدی از انیمه‌ی The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim منتشر شده که می‌توانید آن را مشاهده کنید.

انیمه‌ی The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim قرار است تا بخش دیگری از تاریخ جذاب سرزمین میانه را نمایش دهد، آن هم به شیوه‌ای فوق‌العاده زیبا و حماسی. داستان این انیمه ۱۸۳ سال قبل از اتفاقات فیلم ارباب حلقه‌ها را روایت می‌کند و متمرکز بر سرزمین روهان و شخصیتی به اسم هرا است. پوستر جدید این انیمه را در ادامه مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa