آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Transformers One تا Woman of the Hour

این آخر هفته قرار است به معرفی انیمیشن Transformers One، فیلم Lee و فیلم Woman of the Hour بپردازیم. فرنچایزها امروزه بخشی جدایی‌ناپذیر از دنیای سینما محسوب می‌شوند و یکی از برجسته‌ترین فرنچایزها نیز فرنچایز «تبدیل‌شوندگان» به شمار می‌رود که توانسته مورد توجه مخاطبان بسیار زیادی قرار بگیرد. جدیدترین اثر ساخته شده در این مجموعه […] آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Transformers One تا Woman of the Hour علی محمدپناه ۱۰:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ این آخر هفته قرار است به معرفی انیمیشن Transformers One، فیلم Lee و فیلم Woman of the Hour بپردازیم. فرنچایزها امروزه بخشی جدایی‌ناپذیر از دنیای سینما محسوب می‌شوند و یکی از برجسته‌ترین فرنچایزها نیز فرنچایز «تبدیل‌شوندگان» به شمار می‌رود که توانسته مورد توجه مخاطبان بسیار زیادی قرار بگیرد. جدیدترین اثر ساخته شده در این مجموعه نیز انیمیشن سینمایی «تبدیل‌شوندگان یک» است که پیش‌درآمدی برای آثار قبلی است و داستان را به سیاره سایبرترون می‌برد. در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» پس از بررسی انیمیشن «تبدیل‌شوندگان یک» قرار است به معرفی فیلم بیوگرافی Lee با هنرنمایی کیت وینسلت و فیلم Woman of the Hour با بازی و کارگردانی آنا کندریک بپردازیم. انیمیشن Transformers One عوامل سازنده: انیمیشن سینمایی «تبدیل‌شوندگان یک» اثری در ژانر اکشن و علمی تخیلی به شمار می‌رود که بر اساس خط اسباب بازی تبدیل‌شوندگان از کمپانی هازبرو است. سکان کارگردانی این انیمیشن سینمایی را جاش کولی در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز اریک پیرسون به همراه اندرو بارر و گابریل فرری قلم زده‌اند. داستان و صداپیشه‌ها: بازیگران برجسته و سرشناسی در انیمیشن سینمایی «تبدیل‌شوندگان یک» هنرنمایی می‌کنند که شامل کریس همسورث، برایان تایری هنری، اسکارلت جوهانسون، کیگان مایکل کی، استیو بوشمی، لارنس فیشبرن و جان هم است. اتفاقات این انیمیشن سینمایی در سیاره سایبرترون جریان دارد، سیاره‌ای که وطن تبدیل‌شوندگان محسوب می‌شود. این اثر داستان خاستگاه و رابطه اولیه میان آپتیموس پرایم و مگاترون را روایت می‌کند و نشان می‌دهد که چطور آن‌ها به چنین دشمنان سرسخت و قسم خورده تبدیل شدند. آیا انیمیشن سینمایی «تبدیل‌شوندگان یک» ارزش دیدن دارد؟ انیمیشن سینمایی «تبدیل‌شوندگان یک» از مقدار قابل توجهی از طنز خوبی برخوردار است که مطمئناً باعث می‌شود که بینندگان از تجربه تماشای آن لذت ببرند و راضی باشند. با این حال، باید گفت که انیمیشن سازی صورت گرفته برای این اثر آن طور که باید برجسته و درخشان نیست و در حد متوسط قرار دارد. با این حال، باید گفت که انیمیشن سینمایی «تبدیل‌شوندگان یک» یک اثر پیش‌درآمد به شمار می‌رود که خاستگاه شخصیت‌های برجسته و محبوبی را به نمایش در می‌آورد و توانسته خودش را به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمایش‌ها از تبدیل‌شوندگان روی پرده سینماها تبدیل کند. هسته احساسی داستان نیز سبب شده تا جذابیت این انیمیشن سینمایی برای مخاطبان دو چندان باشد. فیلم Lee فیلم Lee عوامل سازنده: فیلم سینمایی «لی» اثری در ژانر درام و بیوگرافی از سینمای بریتانیا به شمار می‌رود که الن کوراس آن را کارگردانی کرده است، کسی که اولین تجربه کارگردانی سینمایی خودش را با این فیلم به دست آورده است. فیلم‌نامه فیلم را نیز لیز هانا، جان کالی و ماریون هوم قلم زده‌اند. فیلم‌نامه این فیلم نیز اقتباسی از بیوگرافی‌ای به نام The Lives of Lee Miller نوشته آنتونی پنروز محصول سال ۱۹۸۵ میلادی است. داستان و بازیگران: فیلم سینمایی «لی» با هنرنمایی کیت وینسلت در نقش خبرنگار جنگ جهانی دوم به نام لی میلر است. از جمله دیگر بازیگرانی که در این اثر سینمایی هنرنمایی می‌توان به ماریون کوتیلارد، آندریا رایزبرو، اندی سامبرگ، نوئمی مرلنت، جاش اوکانر و الکساندر اسکاشگورد اشاره کرد. آیا فیلم «لی» ارزش دیدن دارد؟ این اثر سینمایی توسعه بسیار طولانی را پشت سر گذاشته و نزدیک به هشت سال طول کشیده تا به مرحله تولید و فیلم‌برداری برسد. با این وجود، کیت وینسلت توانسته عملکردی بسیار درخشان و جذاب از خودش در نقش شخصیت اصلی داستان داشته باشند و همین هنرنمایی وی نیز باعث شده تا این اثر سینمایی از تله‌های فیلم‎های بیوگرافی معمولی و ناامیدکننده بگریزد و به اثری جالب توجه تبدیل شود. فیلم Woman of the Hour فیلم Woman of the Hour عوامل سازنده: فیلم سنیمایی «برجسته‌ترین زن» اثری در ژانر جنایی و مهیج به شمار می‌رود که مسئولیت کارگردانی آن را آنا کندریک در دست داشته است که اولین تجربه کارگردانی سینمایی وی محسوب می‌شود. فیلم‌نامه این فیلم را نیز ایان مک‎دونالد قلم زده که بر اساس داستانی واقعی از یک قاتل سریالی به نام رادنی آلکالا و حضورش در سال ۱۹۷۸ میلادی در یک برنامه تلویزیونی به نام The Dating Game است. داستان و بازیگران: فیلم سینمایی «برجسته‌ترین زن» با بازی آنا کندریک در نقش یکی از شرکت‌کننده‌های این برنامه یعنی شریل بردشاو است و در کنار وی نیز دنیل زواتو نقش شخصیت آلکالا را بازی می‌کند. نیکولت رابینسون و تونی هیل نیز از جمله دیگر بازیگرانی هستند که در این اثر سینمایی هنرنمایی می‌کنند. آلکالا زمانی که در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا می‌کند، قبلش حداقل پنج زن را به قتل رسانده و همین نیز سبب شده تا پس از دستگیری‌اش و به خاطر حضورش در این برنامه، به‌عنوان The Dating Game Killer شهرت پیدا کند. آیا فیلم «برجسته‌ترین زن» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «برجسته‌ترین زن» به شکلی ماهرانه توسط آنا کندریک کارگردانی شده و توانسته از یک داستان واقعی و باورنکردنی به‌عنوان پایه و اساسی برای داستان خودش استفاده کند و به بررسی قدرتمندی از تلاقی بین زن‌ستیزی و خشونت بپردازد و توانسته مفهوم و پیام خودش را به خوبی به بینندگان منتقل کند. البته باید گفت که مخاطبان نباید از این فیلم سینمایی انتظار یک اثر پر هیجان و نفس‌گیر را داشته باشند. منبع: گیمفا انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما Lee, Transformers One, Woman of the Hour منبع متن: gamefa