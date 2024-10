بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree عنوان Elden Ring توانسته است با فروشی باورنکردنی در سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۴، فراتر از پیش‌بینی‌های مالی ناشر آن، یعنی Bandai Namco، ظاهر شود.

طبق اعلام Bandai Namco، این ناشر در پیش‌بینی‌های قبلی انجام شده برای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) به دلیل عملکرد تحسین‌برانگیز این بسته‌الحاقی در فروش، تغییر و بازنگری انجام داده است.

در واقع، نه تنها فروش بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree فراتر از انتظار بوده، بلکه به دلیل محبوبیت آن، فروش بازی Elden Ring نیز با افزایش چشمگیری مواجه شده است. در نتیجه، فروش، سود خالص و سود عملکردی پیش‌بینی شده برای Elden Ring Shadow Of The Erdtree بسیار بیشتر از ارقام مورد انتظار بوده و Bandai Namco مجبور به بازنگری گزارش مالی خود برای مدت باقی‌مانده تا پایان سال مالی ۲۰۲۴ الی ۲۰۲۵ شده است.

در آینده نیز، این ناشر با تمرکز بر سیاست‌های آی‌پی محور، قصد در تقویت فروش و همکاری بیشتر در مناطق مختلف و کسب و کارهای گوناگون را خواهد داشت. به احتمال زیاد، اطلاعات بیشتری درباره تصمیمات جدید Bandai Namco در رابطه با موفقیت Elden Ring در گزارش مالی بعدی منتشر شده برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ در ۶ نوامبر(۱۶ آبان ۱۴۰۳)، به اشتراک گذاشته خواهد شد.

در این میان، FromSoftware نیز به لطف موفقیت Elden Ring: Shadow of the Erdtree، انتظار جهشی چشمگیر در درآمد خود برای سال مالی آینده دارد. این استودیو که زیرمجموعه کمپانی Kadokawa محسوب می‌شود، به تازگی و در نتیجه موفقیت آخرین عنوان خود، حقوق کارکنان خود را افزایش داده بود و به صورت گسترده نیروی خبره استخدام کرده است.