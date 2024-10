بازیگر شخصیت Knull در فیلم Venom: The Last Dance مشخص شد

به نظر می‌رسد که اندی سرکیس بازیگر شخصیت Knull در فیلم Ve،nom: The Last Dance است.

حدس و گمان‌های زیادی زده می‌شد که شخصیت Knull در سری سوم فیلم‌های Venom حضور دارد یا خیر، اما در آخرین تریلر این فیلم، حضور این شخصیت تایید شد. سونی به طور رسمی اعلام نکرده بود که چه کسی در نقش Knull بازی خواهد کرد اما با انتشار نقدهای اولیه‌ی فیلم Venom: The Last Dance، مشخص شد که اندی سرکیس در این نقش بازی می‌کند.

اندی سرکیس کارگردان سری قبلی یعنی فیلم Venom: Let There Be Carnage بود و در سری سوم کلی مارسل جای او را به عنوان کارگردان گرفت، با این حال اما اندی سرکیس به شکلی دیگر در این پروژه حضور دارد.

شخصیت Knull برای اولین بار در شماره‌ی چهارم کمیک Venom 2018 حضور پیدا کرد که خالق سیمبیوت‌ها است. Knull قدمتی به اندازه‌ی تاریخ خلقت در جهان مارول دارد و با شخصیت‌هایی مثل سلستیال و ثور نیز ملاقات کرده است.

فیلم Venom: The Last Dance در تاریخ ۲۴ اکتبر (۳ آبان ۱۴۰۳) اکران خواهد شد.

منبع: ComicBook