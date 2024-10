بلیزارد یک جشن آنلاین برای ۳۰ سالگی Warcraft تدارک دیده است

شرکت بلیزارد (Blizzard Entertainment) اعلام کرده است که یک پخش زنده برای جشن سی‌امین سالگرد Warcraft در نظر گرفته است.

این رویداد که در تاریخ ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) برگزار می‌شود، به‌عنوان یک جشن آنلاین برای بازی‌های World of Warcraft ،Hearthstone و Warcraft Rumble توصیف شده و از طریق پلتفرم‌های یوتیوب، توییچ و تیک‌تاک از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران قابل مشاهده است. پس از پخش این مراسم، یک کنسرت به مناسبت بیستمین سالگرد World of Warcraft پخش خواهد شد.

این شرکت اعلام کرد:

امسال برای دنیای Warcraft سال بزرگی است، چه از طرفداران Hearthstone به شمار بیایید و چه در Chaos بازی Warcraft Rumble شرکت کرده باشید یا اولین بار است که به دنیای Azeroth در بازی Warcraft: Orcs and Humans قدم گذاشته‌اید، یا از بازیکنان World of Warcraft باشید، در استریم سی‌امین سالگرد Warcraft برای همه چیزی وجود خواهد داشت. نباید حتی یک لحظه یا یک سورپرایز را از دست بدهید.

جدیدترین بسته‌الحاقی World of Warcraft به نام The War Within، در ماه آگوست عرضه شد. The War Within اولین مورد از سه بسته‌الحاقی World of Warcraft است که در BlizzCon سال گذشته معرفی شدند.

حماسه Worldsoul به عنوان یک داستان حماسی که ۲۰ سال اول World of Warcraft را جشن می‌گیرد و پایه‌های جدیدی برای آینده Azeroth می‌گذارد توصیف شده است و شامل بسته‌های The War Within ،Midnight و The Last Titan خواهد بود. همچنین قابل ذکر است John Hight، مدیر ارشد بخش Warcraft و معاون ارشد بلیزارد، پس از بیش از یک دهه فعالیت در این شرکت، تابستان امسال از بلیزارد استعفا داد.