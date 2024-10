انیمیشن The Legend of Vox Machina برای فصل چهارم تمدید شد

Amazon MGM Studios به طور رسمی اعلام کرد که انیمیشن The Legend of Vox Machina برای فصل چهارم تمدید شده است. انیمیشن سریالی The Legend of Vox Machina یکی از انیمیشن‌های محبوب چند سال اخیر می‌باشد که فصل سوم آن در حال پخش است. استودیوی سازنده‌ی این انیمیشن رسما اعلام کرد که این انیمیشن محبوب […]