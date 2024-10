استیو ازبل، مدیر استودیو قرن ۲۰، درباره ۱۰ پروژه بزرگ استودیو صحبت‌هایی کرده است.

این استودیو ساخت مجموعه‌هایی همچون Alien, Predator و Die Hard را برعهده داشته و اخیرا Kingdom of the Planet of the Apes, Alien: Romulus و Deadpool & Wolverine را تولید و پخش کرده است.



پس از موفقیت امسال تابستان استودیو، ازبل درباره برنامه‌های آتی استودیو گفته و تایید کرده دنباله Alien: Romulus ساخته خواهد شد، گرچه مشخص نیست آیا فید آلوارز برای کارگردانی بازمی‌گردد یا خیر.



سری دیگری از Planet of the Apes در سال ۲۰۲۷ اکران خواهد شد درحالیکه فیلم Predator دیگری به همراه فیلم Badlands در حال ساخت هستند. Badlands قرار است ۷ نوامبر ۲۰۲۵ و فیلم مرموز Predator نیز سال ۲۰۲۵ اکران شوند.



فیلم‌های بیشتری از آگاتا کریستی نیز در دست ساخت قرار گرفته و از کتاب‌های And Then There Were None, Witness for the Prosecution و Miss Marple اقتباس صورت می‌گیرد.



فیلم Speed 3 با بازی کیانو ریوز و ساندرا بولاک نیز ساخته خواهد شد. ازبل اذعان داشته چون این فیلم قبلا بازسازی نشده، ساخت آن هیجان انگیز است. اما قرار نیست همینطوری ساخته شود بلکه نیاز به برنامه مشخصی دارد.



ازبل در آخر نیز اظهار داشت برنامه‌ای برای ادامه فرنچایزهای Kingsman و Die Hard ندارند و Free Guy 2 هم در دست ساخت نیست.



منبع: اسکرین رنت