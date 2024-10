به تازگی نقدها و نمرات اولیه فیلم Venom: The Last Dance، از طریق وبسایت راتن تومیتوز منتشر شده است.

بااینکه در مقایسه با دیگر آثار مارول، Venom: The Last Dance امتیازات بسیار ضعیفی دریافت کرده، سه‌گانه Venom هیچ زمانی مورد توجه منتقدان قرار نگرفته است اما از طرف دیگر تماشاگران از این فرنچایز لذت برده‌اند. در Venom: The Last Dance، سازندگان سعی کردند با معرفی سیاره Klyntar و شخصیت Knull داستان جذاب و متفاوتی روایت کنند، اما این المان‌های داستان نیز نتوانستند در جلب رضایت منتقدان موفق عمل کنند، زیرا Venom: The Last Dance از مجموع نقدها، امتیاز ۳۷ درصد را کسب کرده است که حدود ۴۲ درصد، از میانگین امتیازات فیلم‌های جهان سینمایی مارول کمتر است.

اولین قسمت از فرنچایز Venom با اکران در سال ۲۰۱۸، موفق شد امتیاز ۳۰ درصد را از راتن تومیتوز کسب کند. سپس در سال ۲۰۲۱، اندی سرکیس با در دست گرفتن سکان کارگردانی Venom: Let There Be Carnage امتیاز این فیلم را به ۵۷ درصد رساند. به این ترتیب، Venom: The Last Dance بین آثار این سه‌گانه در جایگاه دوم از نظر امتیار راتن تومیتوز قرار می‌گیرد. Venom: The Last Dance فرمول همیشگی این فرنچایز را تغییر نمی‌دهد، به همین دلیل امتیازی که این اثر کسب کرده است چندان تعجب آور نیست. بااینکه بین قسمت‌های دوم و سوم Venom، حدود ۲۰ درصد تفاوت به وجود آمده است، انتقاداتی که به The Last Dance وارد شده‌اند تفاوتی با ضعف‌های Venom: Let There Be Carnage ندارند. این ضعف‌ها شامل داستان غیرمتمرکز، استفاده بیش از حد از سکانس‌های اکشن و عدم داشتن انگیزه‌های قابل لمس برای شخصیت‌های اصلی می‌شوند.

Venom: The Last Dance، به کارگردانی کلی مارسل، برای اکران در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۴ آبان ۱۴۰۳) برنامه‌‌‌ریزی شده است.

منبع: اسکرین‌رنت