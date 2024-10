بازی بعدی استودیو سازنده What Remains of Edith Finch از Ico الهام خواهد گرفت

عنوان بعدی استودیو Giant Sparrow، سازنده عناوینی مانند What Remains of Edith Finch، از عنوان کلاسیک و انحصاری پلی استیشن منتشر شده در سال ۲۰۰۱ با نام Ico، الهام خوهد گرفت.

از طریق پست جدید منتشر شده در وبلاگ استودیوی Giant Sparrow، این توسعه دهنده اطلاعاتی درباره پروژه بعدی خود به اشتراک گذاشت.

سازنده بازی What Remains of Edith Finch، قصد دارد از منابعی مانند Ico ,Windosill ,Spirited Away و مستندهای دیوید اتنبرو (David Attenborough)، در کنار سبک خاص انیماتورهایی مانند وینسور مک‌کی (Winsor McCay) و والت دیزنی (Walt Disney) برای ساخت جهانی پویا و انتقال حس زنده بودن، الهام بگیرد.

همچنین، Giant Sparrow اعلام کرده است این عنوان که فعلاً مراحل اولیه تولید را پشت سر می‌گذراند، روی کاوش شگفتی‌های حیات وحش در نقش یک زیست‌شناس تمرکز خواهد داشت.

منبع متن: gamefa