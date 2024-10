به تازگی تصاویری از پشت صحنه سریال Spider-Man Noir منتشر شده که در آن لباس نیکلاس کیج دیده می‌شود.

دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی همچنان در حال گسترش است و جدیدترین اثر ساخته شده در این مجموعه نیز سریال لایو اکشن «مرد عنکبوتی نوآر» است که در آن، نیکلاس کیج نقش این ابرقهرمان را بازی می‌کند. این در حالی است که فیلم Venom: The Last Dance به تازگی به روی پرده سینماها آمده و فیلم Kraven the Hunter قرار است در اواخر سال جاری اکران شود.

چندی پیش تصاویری از نیکلاس کیج در قامت این شخصیت منتشر شده بود اما حالا تصاویری از پشت صحنه فیلم‌برداری سریال «مرد عنکبوتی نوآر» آشکار شده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. این تصاویر، لحظه بدلکاری مهیج و جذابی را با حضور شخصیت اصلی نشان می‌دهند.