ادگار رایت و مایکل سرا در همکاری مجدد خودشان قرار است فیلم سینمایی The Running Man را بسازند.

ادگار رایت و مایکل چهارده سال پیش در فیلم سینمایی Scott Pilgrim Vs. The World با یکدیگر همکاری کردند و حالا پس از این همه مدت، قرار است بازسازی The Running Man از استیون کینگ را به روی پرده سینماها بیاورند. سازنده سه‌گانه Cornetto و فیلم Last Night In Soho قرار است در فیلم بعدی خودش به بررسی دنیایی دیستوپیایی بپردازد که در آن، مجرمان وارد یک برنامه تلویزیونی شده و در آنجا برای سرگرمی شکار می‌شوند.

فیلم سینمایی «مرد فراری» با هنرنمایی گلن پاول، کتی اوبرایان، جاش بروکن و لی پیس است. این اثر سینمایی قرار است در سال ۲۰۲۵ میلادی به روی پرده سینماها بیاید و دو بازیگر نیز به تازگی به جمع بازیگران آن اضافه شدند که شامل بازیگر سریال Locke & Key یعنی امیلیا جونز و مایکل سرا است.

این اثر سینمایی همکاری مجدد میان ادگار رایت و مایکل سرا را رقم می‌زند و همین نیز توانسته هیجان و هایپ بسیار زیادی در بین مخاطبان ایجاد کند. از سوی دیگر،‌ بازسازی فیلم «مرد فراری» توانسته از حضور بازیگران برجسته و سرشناسی بهره بگیرد و مطمئنا انتظار برای آن زیاد خواهد بود.

