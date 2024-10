انیمیشن‌ها و کارتون‌هایی وجود دارند که بر اساس فیلم‌های لایو اکشن و بزرگ ساخته شدند.

در تئوری، اقتباس تلویزیونی از یک فیلم محبوب به طرفداران فیلم فراتر از آن چیزی که دوست دارند را ارائه می‌کند. افرادی که به فیلم Silence of the Lambs علاقه دارند، مطمئناً از تماشای سریال Hannibal بسیار لذت می‌برند. حالا چه می‌شد اگر داستان هانیبال لکتر به جای یک سریال، تبدیل به یک انیمیشن می‌شد؟

ممکن است این نامعقول به نظر برسد اما از گذشته تا به امروز استودیوهای فیلمساز از آنچه که بزرگسالان دوست داشتند، استفاده کردند، آن را دوباره بازسازی کردند و آن را متناسب با کودکان کردند. از نسخه‌های فرعی موفقی که به راه‌اندازی فرنچایزها کمک کردند تا فیلم‌های عجیب و غریبی که به آثار کلاسیک و محبوب تبدیل شدند، کارتون‌های کودکانه‌ای وجود دارند که داستان آن‌ها از فیلم‌های بزرگ منشأ گرفته است.

۱۰. انیمیشن سریالی The Real Ghostbusters – از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱

