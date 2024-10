مجموعه فیلم‌های Transformers پر از صحنه‌های انفجار و مبارزه است و بخشی از این موضوع به دلیل علاقه شدید مایکل بی به چنین صحنه‌ها و توانایی او در ساخت فیلم‌های پرسر‌و‌صدا و پر از صحنه‌های اکشن است. اما این مسئله همچنین به دلیل قدرت بالای سایبرترونی‌ها است، زیرا اگر کسی قرار باشد مجموعه‌ای درباره ربات‌هایی که با یکدیگر می‌جنگند بسازد، آن‌ها باید واقعا قدرتمند باشند و البته، سر و صدای زیادی ایجاد کنند.

مجموعه‌ی Transformers شخصیت‌های زیادی از نظر شکل، اندازه و قدرت دارد؛ از آن‌هایی که توانایی تبدیل شدن به یک دایناسور را دارند تا آن‌هایی که قدرتی نیمه-خدایی دارند. هر ترنسفورمر توانایی و قدرت ویژه و خاص خودش را دارد و برای همین شاید سخت باشد تا بفهمیم کدام یک از دیگری قدرتمند‌تر است. با این حال، این مجموعه دارای شخصیت‌های قدرتمند زیادی است که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.

۱۵- Cheetor (اولین حضور در فیلم Transformers: Rise of the Beasts)

