اولین تصویر بروس اسپرینگستین فیلم deliver me from nowhere منتشر شد

اولین تصویر از ستاره فیلم The Bear، جرمی آلن وایت در قامت بروس اسپرینگستین، در فیلم Deliver Me from Nowhere منتشر و پروسه تولید آغاز شده است.

اسکات کوپر، پس از عناوین Crazy Heart و Hostiles، مسئولیت کارگردانی و نویسندگی اثر مذکور را به عهده دارد. Deliver Me from Nowhere اقتباسی از کتابی نوشته شده توسط وارن زینز خواهد بود. داستان این کتاب روی وقایع مربوط به ساخت آلبوم Nebraska اسپرینگستین در سال ۱۹۸۲ تمرکز داشت. فیلمبرداری این اقتباس در نیو جرزی و نیویورک انجام خواهد شد. قسمتی از تولید آن هم در لوس آنجلس صورت می‌گیرد و سال آینده در سینماها اکران می‌شود.

منبع متن: gamefa