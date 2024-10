آپدیت جدید The Last Of Us عملکرد بهتری روی پلی‌استیشن ۵ پرو دارد

پلی‌استیشن ۵ پرو دارای یک ویژگی ارتقاء مقیاس مبتنی بر هوش مصنوعی به نام PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) است که می‌تواند به طور خودکار وضوح تصویر بازی‌ها را بهبود بخشد، اما برخی بازی‌ها به طور خاص از ویژگی‌های کنسول قوی‌تر پلی‌استیشن بهره‌ی بیشتری می‌برند. در مورد به‌روزرسانی لست آو آس ۱، به نظر می‌رسد که حالت جدید پرو (Pro) به بازی اضافه شده است که با فعالسازی آن بازی با رزولوشن ۱۴۴۰p رندر می‌شود و کیفیت خروجی آن با فناوری PSSR به ۴K نیز می‌رسد. این در حالی است که بازی عملکرد ۶۰ فریم در ثانیه را حفظ می‌کند. البته حالت‌های پرفورمنس و گرافیک نیز هنوز در دسترس هستند و تجربه‌ روان‌تر و نرخ فریم‌های بالایی را در مقایسه با پلی‌استیشن ۵ معمولی ارائه می‌کنند. با این حال، ناتی داگ فعلا نرخ فریم این حالت‌ها را مشخص نکرده است. البته این آپدیت فقط مختص حالت گرافیکی جدید نیست و بهبودهایی را در گیم‌پلی و دسترس‌پذیری بازی انجام داده است. در همین حال، ناتی داگ جزئیات آپدیت جدید بازسازی لست آو آس ۲ را نیز منتشر کرده است. آپدیت این نسخه نیز مانند نسخه‌ اول، حالت جدید پرو را اضافه می‌کند و حالت‌های قلبی نیز تجربه‌ای روان‌تر ارائه می‌کند. همچنین این آپدیت نیز بهبودهایی کلی در تجربه‌ بازی و دسترس‌پذیری آن ارائه می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که با پلی‌استیشن ۵ پرو، بازیکنان دیگر مجبور نخواهند بود که بین گرافیک بالا و نرخ فریم بهتر یکی را انتخاب کنند و می‌توانند به نوعی هر دو را با هم داشته باشند. تریلر پلی‌استیشن ۵ پرو پیشرفت بازی‌ها را نشان می‌دهد؛ بازی‌سازان چگونه از آن استفاده کرده‌اند؟ ماه گذشته، تراویس مک‌اینتاش (Travis McIntosh)، رئیس بخش فناوری ناتی داگ، گفت که توانایی اجرای لست آو آس با نرخ ۶۰ فریم در ثانیه با رزولوشن ۴K دستاورد بزرگی است. حتی به نظر می‌رسد که در پلی‌استیشن ۵ پرو شاهد افت فریم کمتری نیز هستیم. اخیرا رمدی نیز الن ویک ۲ را برای پلی‌استیشن ۵ پرو آپدیت کرده و فناوری ری تریسینگ را به حالت گرافیک بازی اضافه کرده است اما نرخ فریم این حالت روی ۳۰ قفل است. این آپدیت همچنین شامل پیشرفت‌های بزرگی در حالت پرفورمنس می‌شود. در پایان بازی‌های سری لست آو آس به بازی‌هایی مانند دیابلو ۴ و گاد آو وار در فهرستی بیش از ۷۰ بازی با به‌روزرسانی‌هایی برای پلی‌استیشن ۵ پرو می‌پیوندند. این کنسول در تاریخ ۷ نوامبر (۱۷ آبان) با قیمت ۷۰۰ دلار عرضه می‌شود. منبع: IGN نوشته آپدیت جدید The Last Of Us عملکرد بهتری روی پلی‌استیشن ۵ پرو دارد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد. منبع متن: digikala