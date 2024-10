بازی بعدی ناتی داگ آزادی زیادی به بازیکنان خواهد داد

بن هانسون (Ben Hanson)، بنیانگذار MinnMax، می‌گوید که اطلاعاتی در مورد این پروژه‌ی مخفیانه از شخصی بسیار آشنا که روی بازی کار کرده است دریافت کرده است. او می‌گوید:

همچنین هانسون اضافه کرد که بازی آینده‌ی ناتی داگ با بازی هیتمن (Hitman) مقایسه نشده است. این در حالی است که نیل دراکمن (Neil Druckmann)، رئیس ناتی داگ و کارگردان خلاقیت بازی‌های اخیر آن، سال گذشته گفت که دوست دارد استودیو در پروژه‌های آینده کمتر روی داستان‌های سنتی تمرکز کند. او به واشنگتن پست گفت:

من اخیرا شیفته‌ی آثاری مانند الدن رینگ (Elden Ring) و اینساید (Inside) شده‌ام که برای گفتن یک داستان چندان به روایت‌های سنتی متکی نیستند. من فکر می‌کنم با اینکه برخی از بهترین داستان‌سرایی‌ها در لست آو آس (The Last of Us) در صحنه‌های سینمایی بازی هستند اما بسیاری از آن‌ها در گیم‌پلی و حرکت در یک فضا و درک آن فقط با نگاه کردن و بررسی آن نیز مشهود هستند. برای من در حال حاضر، این بهترین لذتی است که از بازی‌ها بدست می‌آورم، یعنی بازی‌هایی که به مخاطبان خود اعتماد می‌کنند تا خودشان به داستان پی ببرند و بازی به آن‌ها در این زمینه کمک نمی‌کند. این چیز‌هایی است که من به خاطر آن واقعا شیفته‌ی ادامه‌ی راه هستم.