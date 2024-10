هیچ محتوای داستانی اضافی برای اسپایدرمن ۲ عرضه نخواهد شد

استودیوی توسعه‌دهنده‌ی بازی یعنی اینسامنیاک گیمز (Insomniac Games)، هفته‌ی گذشته با انتشار پستی از انتشار دومین نسخه از سری ابرقهرمانی محبوبش برای رایانه‌های شخصی، این خبر را نیز به اشتراک گذاشت. آرون جیسون اسپینوزا (Aaron Jason Espinoza)، مدیر ارشد جامعه‌ استودیو گفت:

در حالی که ما هیچ محتوای داستانی اضافی برای اسپایدرمن ۲ در نظر نگرفته‌ایم، اما خوشحالیم که تمام محتوای قبلی خود از جمله حالت نیو گیم پلاس، لباس‌ها و انواع رنگ‌های جدید برای آن‌ها و ویژگی‌های جدید حالت عکاسی که پس از عرضه‌ منتشر شده‌ بودند را به نسخه‌ی رایانه‌های شخصی اضافه می‌کنیم.

بازی اسپایدرمن ۲ بهمن ماه روی کامپیوتر عرضه می‌شود؛ تریلر جدید آن را تماشا کنید

این یک خبر عجیب است، به خصوص با توجه به چیزی که بسیاری بازیکنان انتظار داشتند و بیشتر به این دلیل که بازی اسپایدرمن ۲۰۱۸ یک بسته‌ی الحاقی را با عنوان The City That Never Sleeps دریافت کرد.

این در حالی است که در اوایل سال جاری، منوی توسعه‌ی بازی به طور تصادفی در دسترس قرار گرفت که محتوایی را نشان می‌داد که در بازی اصلی نبود. بسیاری گمان می‌کردند که این محتوا یا قبل از انتشار لغو شده است، یا اینسامنیاک برنامه‌هایی برای استفاده از آن‌ها برای بسته‌های الحاقی اعلام‌ نشده در آن زمان داشته است. این وسط شایعاتی منتشر شد از اینکه محتوایی اضافی با محوریت شخصیت ونوم نیز برای بازی در دست توسعه است. در هر صورت این استودیو به وضوح فضای زیادی را برای توسعه‌ی بیشتر داستان در نسخه‌ی بعدی باقی گذاشته است.

بازی اسپایدرمن ۲ قرار است در ۳۰ ژانویه‌ی سال آینده میلادی (۱۱ بهمن) برای رایانه‌های شخصی عرضه شود. این بازی در اکتبر گذشته روی پلی‌استیشن منتشر شد و مورد تحسین گسترده‌ای قرار گرفت و همچنین فروش واقعا زیادی داشت و تنها در ۲۴ ساعت اول ۲.۵ میلیون نسخه فروخت که نوعی رکورد در میان بازی‌های استودیوهای پلی‌استیشن محسوب می‌شود.

