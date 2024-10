فیلم The Running Man ویلیام اچ. میسی را به لیست بازیگرهای خود اضافه کرد

بر اساس گزارش سایت و مجله The Hollywood Reporter، لیست بازیگران فیلم The Running Man نام ویلیام اچ. میسی را به خود اضافه کرد.

اثر جدید ادگار رایت ستاره‌های محبوبی را برای اقتباس رمان کلاسیک و محبوب استیون کینگ گرد هم آورده است. ویلیام اچ. میسی بازیگر برنده Emmy و نامزد جایزه Academy Award است. این شخص نقش کاراکتری را بازی کرده که به بن ریچاردز (با بازی گلن پاول) در حال فرار، کمک می‌کند. میسی برای تنوع ایفای نقش‌های خود در آثار شناخته شده و خارق‌العاده سینمایی و سریال‌های تلویزیونی مشهور شد. این آثار شامل: Boogie Nights, Air Force One, Magnolia, Shameless, ER و فیلم Kingdom of the Planet of the Apes ساخته سال ۲۰۲۴ می‌شوند.

منبع: Comicbook