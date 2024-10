تریلر انیمیشن That Christmas ماجراجویی جدید بابانوئل را نشان می‌‌دهد

نتفلیکس به تازگی تریلر جدیدی از انیمیشن That Christmas را منتشر کرده است. درحالی که کمتر از دو ماه با آغاز سال نو میلادی و کریسمس فاصله داریم، شاهد آثاری متفاوتی با این حال و هوا خواهیم بود. یکی از این آثار، انیمیشن That Christmas محصول نتفلیکس است. داستان That Christmas حول‌محور عشق، تنهایی و […]