به تازگی استودیو مارول تصویر لوگوی سریال Wonder Man و انیمیشن Eyes of Wakanda را منتشر کرده است. در رویداد D23 Brazil که در جریان است، استودیو مارول تصویری از لوگوی سریال Wonder Man و انیمیشن Eyes of Wakanda را منتشر کرده است. این آثار جزوی از برنامه پخش استودیو مارول برای سال ۲۰۲۵ میلادی […]

تصویر لوگوی سریال Wonder Man و انیمیشن Eyes of Wakanda منتشر شد علی محمدپناه ۱۵:۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸