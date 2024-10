بهترین سریال‌های درام هندی توانستند توجه مخاطبان بسیار زیادی را در سرویس آمازون پرایم به خودشان جلب کنند.

بهترین سریال‌های هندی در سرویس آنلاین آمازون پرایم ویدیو برخی از درام‌های اورجینال با بالاترین کیفیت را دارند که در دهه گذشته و بدون توجه به کشور مبدأ در این سرویس پخش ارائه شدند. آثار اورجینال هندی آمازون نیز به آرامی و به شکلی پیوسته در حال افزایش هستند و درام‌های هندی را به مخاطبان سراسر جهان ارائه می‌کنند تا با داستان‌های مهیج، ورزشی و همچنین اجتماعی آشنا شوند. سریال‌های هندی مختلفی در سرویس آنلاین آمازون وجود دارند که نه تنها برخی از بهترین ملودرام‌های این کشور هستند بلکه داستان‌های واقعی و جذابی را نیز به نمایش می‌گذارند که بینندگان را به هیجان در می‌آورند.

در حالی که بیشتر مردم بالیوود را می‌شناسند که یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های فیلم در جهان است، اما این تنها بخشی از آن چیزی است که درام‌های هندی ارائه می‌کنند. اگر پالیوود و تالیوود و موارد دیگر را اضافه کنید، متوجه خواهید شد که هند تنوع بسیار زیادی برای ارائه به بینندگان از نظر ظاهر و احساس برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های خودش دارد. سریال‌های سرویس آنلاین آمازون پرایم که در هند تولید شدند، چندین ژانر مختلف را در بر می‌گیرند و همچنان توانستند بیشتر و بیشتر مورد توجه مخاطبان جهانی قرار بگیرند.

۲۰. سریال Crash Course – محصول سال ۲۰۲۲

سریال Crash Course

این سریال درام ۱۰ قسمتی اثر درام کوتاهی است که به راحتی می‌توان به تماشای آن نشست و از تماشای یک سریال هندی لذت برد. این سریال روی گروهی از دانش‌آموزان متمرکز است که برای آماده شدن برای امتحانات احساس فشار می‌کنند. آن‎‌ها نه تنها تلاش می‌کنند تا انتظارات والدین و معلمان خودشان را برآورده کنند بلکه خودشان را بین دو مربی آکادمیک رقیب می‌بینند که برای حفظ قدرت و موفقیت خود در همان شهر تلاش می‌کنند.

در ایالات متحده، سریال‌های مربوط به فشار تحصیلی بسیار کم و محدود است. با این حال، در ژاپن، کره جنوبی و هند و به دلیل رقابتی بودن مسیرهای آکادمیک، این آثار بسیار محبوب هستند. بسیاری از منتقدان این سریال را با سریال اورجینال Kota Factory از سرویس آنلاین نتفلیکس مقایسه کردند، سریالی که در همان شهر اتفاق می‌افتد و مفهومی مشابه دارد. در حالی که منتقدان ممکن است سریال نتفلیکس را ترجیح داده باشند اما طرفداران درام که به جای نتفلیکس از سرویس آمازون استفاده می‌کنند، این اثر را جایگزین خوبی می‌دانند.

۱۹. سریال Bandish Bandits – از ۲۰۱۹ تا الان

سریال Bandish Bandits

مخاطبان غربی اشتراکات زیادی بین این سریال و فیلم‌هایی همچون فیلم Save The Last Dance و اثر اورجینال Step Up پیدا خواهند کرد. البته، در حالی که این فیلم‌ها روی ادغام سبک‌های مختلف رقص تمرکز داشتند، این سریال به جای آن روی دو سبک مختلف موسیقی تمرکز دارد.

این سریال داستان یک دانشجوی موسیقی کلاسیک و یک ستاره پاپ را دنبال می‌کند که با نزدیک‌تر شدن به هم متوجه برخورد پس‌زمینه موسیقی بسیار متفاوتشان با یکدیگر می‌شوند. این سریال این بحث را بین شخصیت‌هایش و مخاطبان مطرح می‌کند که آیا موسیقی رشته‌ای است که باید آن را آموخت یا هنری است که انسان را آزاد می‌کند. در حالی که هر دو مورد می‌توانند درست باشند اما بررسی این ایده‌ها است که منجر به یک داستان عاشقانه و جذاب شده است.

در حالی که منتقدان سریعاً به این نکته اشاره کردند که داستان‌سرایی سریال همیشه مخاطبان را به خودش درگیر نمی‌کند اما اجرای بازیگران اصلی این کار را انجام داده است. با توجه به اینکه فیلم‌ها و سریال‌های هندی زمانی به خاطر سکانس‌های موزیکالشان شناخته می‌شدند، این سریال برای کسانی که دلتنگ روزهای گذشته سینمای هند هستند، حس نوستالژیکی دارد. این سریال برای فصل دوم تمدید شده است.

۱۸. سریال Jee Karda – محصول سال ۲۰۲۳

سریال Jee Karda

سریال «جی کاردا» نقدهای متفاوتی را از منتقدان دریافت کرد اما این سریال کاوشی عالی از معنای تجربه یک بلوغ در اواخر دهه ۲۰ زندگی است. بیشتر داستان‌های مربوط به دوران بلوغ روی دوران جوانی و حرکت از جوانی به بزرگسالی تمرکز دارند. این سریال در عوض، داستانش روی ۲۹ سالگی گذاشته است.

به همین خاطر است که سریال داستان گروهی از هفت نفر را دنبال می‌کند که به‌عنوان دوست با هم بزرگ شدند. همه آن‌ها ایده‌های بزرگی در مورد چگونگی بزرگ شدن داشتند و همه آن‌ها انتظار داشتند تا زمانی که ۳۰ ساله می‌شوند، به موفقیت خاصی در زندگی خودشان دست پیدا کرده باشند. با این حال، با نزدیک شدن به ۳۰ سالگی، همه آن‌ها متوجه می‌شوند که واقعیت بسیار متفاوت از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌کردند.

تمنا باتیا در میان بازیگرانی که در این سریال هنرنمایی می‌کنند، بسیار قابل توجه و برجسته است. این بازیگر برای بازی خودش در این سریال توانست جایزه بهترین بازیگر زن سال ۲۰۲۳ را در جشنواره Bollywood Hungama OTT India Fest به دست بیاورد.

۱۷. سریال Call Me Bae – محصول سال ۲۰۲۴

سریال Call Me Bae

در سال‌های اخیر در تلویزیون هند گرایشی به سمت درام‌های رک و راست وجود داشته است. حتی خارج از برنامه‌های هندی زبان، طرفداران تلویزیون به احتمال زیاد یک سریال هیجان‌انگیز یا ترسناک پیدا خواهند کرد تا اینکه به دنبال یک سریال عاشقانه کمدی یا اثری سبک و دلنشین باشند. سریال Call Me Bae گامی به سوی اصلاح این مورد و بازگرداندن محتواهای دلنشین‌تر و سبک‌تر است. این سریال کمدی مستقیمی نیست و بیشتر اثری درام محور است.

این سریال داستان وارثی را دنبال می‌کند که از فضل افتاده و باید شروع به تلاش کند. در حالی که او سبک و استایل خودش را با گروه‌های واقعاً فوق‌العاده حفظ می‌کند، او باید از هوش خیابانی خودش برای کار به‌عنوان گزارشگر خبری در بمبئی استفاده کند.

برای مخاطبان غربی، این سریال شبیه به سریال Schitt’s Creek به نظر می‌رسد، سریالی که در آن، از دست دادن ثروت باعث می‌شود تا یک خانواده باید بفهمند که چطور در شهری کوچک خودشان را با طبقه کارگر هماهنگ کنند. با این حال، این سریال هندی به جای یک خانواده فقط روی یک شخصیت تمرکز دارد ولی همچنان همان حس و حال سریال Schitt’s Creek در آن احساس می‌شود. این سریال هندی برای فصل دوم تمدید شده است.

۱۶. سریال The Forgotten Army – Azaadi Ke Liye – محصول سال ۲۰۲۰

سریال The Forgotten Army – Azaadi Ke Liye

تقریباً هر کشور مستعمره‌ای تصوراتی تخیلی از مبارزه خود برای استقلال دارند که از تاریخ آن‌ها الهام گرفته شده است. این دقیقاً داستان این سریال است. این سریال داستان سربازان هندی را روایت می‌کند که با نیروهای نظامی ژاپنی همکاری می‌کنند تا به پایتخت یورش ببرند و حاکم استعماری را سرنگون کنند. سربازان واقعی از هر دو هنگ مرد و زن تشکیل شده بودند و هر دو نیز در این سریال مورد توجه قرار می‌گیرند که برای سریال‌های جنگی غیرمعمول است. در واقع، این سریال احساسات داستان خودش را از داستان عشقی اصلی خودش بین یک سرباز زن و سرباز مرد می‌گیرد که هر دو برای استقلال مبارزه می‌کنند.

این سریال تنها پنج قسمت دارد و به‌عنوان یک مینی سریال شناخته می‌شود که البته از موضوع بسیار سنگینی برخوردار است. این سریال اثری ساخته شده توسط کبیر خان است، کسی که برنامه‌ریزی برای این سریال را ۲۰ سال پیش انجام داده بود و حتی در آن زمان مستندی درباره این سربازان ساخته است. خود وی کارگردان و نویسنده این سریال بوده است.

۱۵. سریال Panchayat – از سال ۲۰۲۰ تا الان

سریال Panchayat

سریال «دهیاری» یک درام کمدی هندی در سرویس آنلاین آمازون پرایم است که در سه فصل و ۲۴ قسمت پخش شده است. این اثر با بازی جیتندرا کومار در نقش آبیشک تریپاتی است، فارغ‌التحصیل مهندسی از شهری بزرگ که نمی‌تواند در شرایط سخت اقتصادی شغلی پیدا کند و تصمیم می‌گیرد تا یک به‌عنوان دهیاری در روستایی دور افتاده به نام فولرا شغلی با حقوق کم داشته باشد. همین نیز داستانی تازه ایجاد می‌کند چراکه او باید با فرهنگ‌های روستایی ناآشنا سروکار داشته باشد.

حتی با وجود سه فصل، می‌توان به سرعت این سریال را تماشا کرد چراکه قسمت‌های آن نیم ساعتی و کوتاه هستند و تلاش‌های شخصیت اصلی را نشان می‌دهند که سعی دارد تا تغییراتی در روستا ایجاد کند و به زودی متوجه می‌شود که او ممکن است همه پاسخ‌ها را نداشته باشد. در حالی که این سریال یک تجربه تماشای آسان است و پیام‌های سنگینی ندارد اما کمی طنز درباره آداب و رسوم و سیاست محلی ارائه می‌کند. نقدهای این سریال مثبت بودند و این اثر توانست برنده چهار جایزه Filmfare OTT شود.

۱۴. سریال Dil Dosti Dilemma – از ۲۰۲۴ تا الان

سریال Dil Dosti Dilemma

این سریال بر اساس رمانی به نام Asmara’s Summer نوشته آندالیب واجید است و یک درام تینیجری درباره دختر نوجوانی به نام اسمارا است که باید برای تابستان به خانه پدربزرگ و مادربزرگش نقل مکان کند و این در حالی است که والدینش به کانادا سفر می‌کنند. با این حال، به‌عنوان یک دختر محبوب در کالج، او نمی‌خواهد کسی بداند که او تابستان را در یک محله طبقه پایین‌تر می‌ماند، بنابراین دروغ می‌گوید و به همه می‌گوید که او به کانادا می‌رود. با این حال، هنگامی که او شروع به پیدا کردن دوستان جدید می‌کند، متوجه می‌شود که ممکن است زمان تغییر فرا رسیده باشد.

این یک داستان اخلاقی است چراکه اسمارا از اینکه والدین مادرش پول ندارند، خجالت می‌کشد ولی حالا باید با این قضیه کنار بیاید. منتقدان این سریال هندی را به خاطر نگاهش به اهمیت تعادل بین سنت و مدرنیته و درک اینکه میراث خانوادگی و فرهنگی به اندازه موقعیت اجتماعی مهم است، تحسین کردند. این سریال در سال ۲۰۲۴ میلادی و در مجموع هفت قسمت از سرویس آنلاین آمازون پرایم پخش شد.

۱۳. سریال Farzi – محصول سال ۲۰۲۳ تا الان

سریال Farzi

سریال «جعلی» یک درام هندی درباره هنرمند جوانی به نام سانی با بازی شهید کاپور است که از نابرابری درآمد در هند سرخورده شده و تصمیم می‌گیرد تا وارد زندگی جرم و جنایت شود. او پس از اینکه کار چاپخانه‌ای‌اش را از دست می‌دهد، به جای اینکه به‌عنوان یک هنرمند کار کند، با دوستش فیروز شروع به ساخت پول جعلی می‌کند. با این حال، آن‌ها به زودی متوجه می‌شوند که مشکلی پیدا کردند چراکه توجه یک ارباب جنایت‌کار به نام منصور و یک افسر پلیس به نام مایکل را به خودشان جلب کردند.

اولین فصل از این سریال هشت قسمت دارد و در سال ۲۰۲۳ از سرویس آنلاین آمازون پرایم پخش شد و به خاطر محبوبیت و موفقیتش، فصل دومی از آن در دست توسعه است. منتقدان بازی شهید کاپور، ویجی ستوپاتی و کی کی مننون را ستودند و سرعت داستانی و پرتنش فصل اول را تحسین کردند. این سریال همچنین پربیننده‌ترین سریال هندی در سرویس آنلاین با ۳۷ میلیون بیننده است که نشان دهنده محبوبیت آن است.

۱۲. سریال Aspirants – محصول سال ۲۰۲۱ تا الان

سریال Aspirants

سریال «آرزوها» سریالی هندی در سرویس آنلاین آمازون پرایم ویدیو است که داستان زندگی سه داوطلب سابق USPC را دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که چطور گذشته‌ها آن‌ها باعث شده تا در حال حاضر به این جایگاه در زندگی امروزی خود دست پیدا کنند. این سریال درام بیشتر روی جنبه‌های روان‌شناختی کار به‌عنوان یک کارمند دولتی تمرکز دارد و به این می‌پردازد که چطور تصمیمات این دوستان زندگی آن‌ها را تغییر داده است. این سریال داستان این سه دوست را دنبال می‌کند که برای امتحان UPSC آماده می‌شوند و نشان می‌دهد که چطور تلاش‌های آن‌ها روی زندگی شخصی‌شان تأثیر می‌گذارد.

این سریال تاکنون دو فصل دارد که در مجموع ۱۰ قسمت است. در حالی که فصل اول در TVF Play پخش شد، سرویس آنلاین آمازون پرایم تولید فصل دوم را برعهده گرفت و آن را پخش کرد. این سریال آن‌قدر محبوب بود که نسخه‌های فرعی‌ای از آن تولید شدند و در سال ۲۰۲۳ در یوتیوب پخش شدند.

۱۱. سریال Flames – از ۲۰۱۸ تا الان

سریال Flames

سریال «شعله‌ها» یک درام عاشقانه درباره به بلوغ رسیدن است که با بازی ریتویک ساهور و تانیا مانیکتالا در نقش راجو ایشیتا، دو دانش‌آموز در مرکز آموزشی در دهلی غربی است. این سریال درام هندی در سرویس آنلاین آمازون پرایم تاکنون چهار فصل و ۲۰ قسمت داشته است. این سریال داستان دو جوان را دنبال می‌کند که سعی دارند تا تحصیلات خودشان را به پایان برسانند، عاشق شوند و در طول مسیر به روابط شخصی خود بپردازند. همان‌طور که در این درام‌ها انتظار می‌رود، آن‌ها پستی و بلندی‌ها را تجربه می‌کنند اما همیشه راه خودشان را به یکدیگر پیدا می‌کنند.

این سریال یک اثر درام و جذاب برای تماشا به شمار می‌رود که توانسته نقدهای مثبتی را نیز دریافت کند و اکثر منتقدان نیز به خاطر احساسات و بازیگران دوست‌داشتنی‌اش آن را ستایش کردند و همین نیز یک تجربه تماشای دلگرم‌کننده را رقم می‌زند. با اینکه این سریال برای جوایزی نامزد نشده اما همچنین درام‌های بزرگسالانه و دروان بلوغ خوبی را ارائه می‌کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد که این سریال با فصل چهارم به پایان رسیده است.

۱۰. سریال Mirzapur – از ۲۰۱۸ تا الان

سریال Mirzapur

سریال «میرزاپور» یک اثر مهیج و جنایی است که روی رئیس یک خانواده جنایت‌کار به نام کالین بایا در شهر میرزاپور تمرکز دارد، جایی که اسلحه و چاقو قانون را دیکته می‌کند. یک حمام خون رخ می‌دهد که پسر کالین بایا با نام مونا هرج و مرج را در اینجا ایجاد می‌کند و خانواده دیگری به نام پاندیت‌ها با گانگسترها درگیر می‌شوند. این سریال نبردهای قدرت و جاه‌طلبی را نشان می‌دهد که در آن‌ها، این شهر بدون قانون خودش را در چنگال خشونت و ترس می‌بیند.

سریال «میرزاپور» با چندین نقش‌آفرینی قوی از سوی بازیگران برجسته خودش همراه است که بینندگان را از شروع تا پایان به هیجان وا می‌دارند. اگرچه فصل دوم این سریال به طور گسترده‌ای توسط مخاطبان نقد شده و نتوانسته هم‌تراز فصل اول باشد اما مخاطبان همچنان به تماشای این اثر مهیج ادامه دادند.

۹. سریال Hostel Daze – از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳

سریال Hostel Daze

این سریال روی داستان سه دانشجوی ثبت نام کرده در یک کالج مهندسی متمرکز است. فصل اول مقدمه‌سازی انجام داده و شخصیت‌ها را معرفی می‌کند که بسیاری از آن‌ها از کلیشه‌های کلاسیک کمدی دانشگاهی پیروی می‌کنند. چهار دوست خوابگاهی اولین سال خودشان را در دانشگاه شروع می‌کنند و هم اتاقی هم هستند و تلاش دارند تا زندگی دانشگاهی خودشان را سپری کنند.

در فصل دوم، این ترم اولی‌ها به رده‌های بالاتر رسیدند و فرصتی پیدا می‌کنند که ترم اولی‌ها را اذیت کنند. فصل سوم این سریال در سال ۲۰۲۲ به نمایش در آمد و توانست هیجان‌های بیشتر و حتی یکی دو تا معما را در داخل داستان خودش بگنجاند. این سریال در فصل چهارم به پایان رسید، جایی که این دوستان باید با زندگی خوابگاهی خداحافظی می‌کردند.

۸. سریال Breathe: Into The Shadows – از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲

سریال Breathe: Into The Shadows

بخش دوم مجموعه Breathe با بخش اول آن هم‌تراز است و یکی از بهترین سریال‌های هندی در سرویس آنلاین آمازون پرایم است. این سریال روی زندگی یک روانپزشک به نام دکتر آویناش سبروال تمرکز دارد که دختر شش ساله‌اش ماه‌ها ناپدید شده است. آویناش و همسرش، دستورالعمل‌های مرموزانه‌ای از مردی مرموز دریافت می‌کنند که از این زوج می‌خواهند تا اگر می‌خواهند روزی دخترشان را زنده ببینند، مرتکب جنایات فجیعی شوند. فصل دوم این سریال سه سال بعد را دنبال می‌کند که آوینش در آسایشگاه حضور دارد و پس از آن، یک زندانی سابق او را از آنجا فراری می‌دهد و از او می‌خواهد تا بار دیگر شروع به کشتن بکند.

این سریال مهیج و روان‌شناختی برای پرداختن به مسائل مربوط به سلامت روان به ویژه اختلال هویتی تحسین شده است. بینندگان بازیگر اصلی سریال یعنی آبیشک باچان را می‌شناسند که پسر ستاره بالیوودی آمیتاب باچان است. بین طرح داستانی پیچیده و خطرات بسیار بالا، این سریال توانسته از نظر برخی از افراد جزو بهترین سریال‌های درام هندی قرار بگیرد.

۷. سریال Breathe – محصول سال ۲۰۱۸

سریال Breathe

یکی از بازیگران این سریال آر مدهاوان است و این سریال مهیج و جنایی به قسمت تاریک عشق و کارهایی که افراد برای نجات عزیزانشان انجام می‌دهند، می‌پردازد. این سریال یکی از اولین سریال‌های هندی اورجینال ساخته شده برای سرویس آنلاین آمازون پرایم به شمار می‌رود و یکی از بهترین سریال‌های هندی روی این سرویس است و داستان دنی ماسکرنهاس و جستجوی ناامیدانه او برای اهداکنندگان عضو برای پسر کوچکش به نام جاش است که ریه‌هایش از کار افتاده است.

به زودی جنایاتی انجام می‌شوند که به طرز عجیبی شامل مرگ اهداکنندگان عضو ثبت شده است و دنی با افسر پلیس خشمگینی به نام کبیر که خودش در تلاش است تا با یک فقدان غم‌انگیز در زندگی خودش کنار بیاید، سرشاخ می‌شود. این سریال داستان خاستگاه یک قاتل زنجیره‌ای است و اتفاقات را به گونه نشان می‌دهد که بینندگان را وادار می‌کند تا همه چیز را از منظر قاتل مشاهده کنند. در حالی که منتقدان نقدهای متوسط به این اثر داشتند اما تماشاگران شیفته عجیب بودن داستان آن شدند.

۶. سریال Laakhon Mein Ek – از ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹

سریال Laakhon Mein Ek

این سریال درام و هندی داستان متفاوتی را در هر یک از دو فصل خودش روایت می‌کند و به لطف بازی بازیگران اصلی خودش، در سرویس آنلاین آمازون پرایم مورد توجه زیادی قرار گرفت. فصل اول این سریال روی مرد جوانی به نام آکاش تمرکز دارد که می‌خواهد در اینترنت مورد توجه قرار بگیرد. با این حال، پدرش از او می‌خواهد تا مهندس شود و با فرستادن او به موسسه‌ای به نام Genius Infinity که در آنجا باید سخت تلاش کند تا رؤیاهای پدرش را محقق کند، رؤیاهای او را نابود می‌کند.

فصل دوم این سریال درباره ماجراهای ناگوار دکتر شریا پاتاره است که به تنهایی با بی‌اعتمادی روستاییان، سیاسی شدن مراقبت‌های بهداشتی و تیمی از کارکنان بهداشت در یک روستای دورافتاده هندوستان روبه‌رو می‌شود. این اثر علی‌رغم بازخوردهای متوسطی که از منتقدان داشت، به دلیل تلاش قهرمانان دوست‌داشتنی‌اش برای پیدا کردن راه خودشان در میان انتظارات دیگران متمایز است.

۵. سریال Jubilee – محصول سال ۲۰۲۳

سریال Jubilee

این سریال درام و تاریخی در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ میلادی در سرویس آنلاین آمازون پرایم پخش شد و به سرعت توانست خودش را به جمع یکی از بهترین سریال‌های اورجینال هندی این پلتفرم برساند. اتفاقات این سریال در طول شش سال پر فراز و نشیب بین ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۳ میلادی جریان دارد و داستان دوران استودیو سیاه و سفید صنعت فیلم و تلاش‌هایی که استودیوها و ستاره‌ها برای رسیدن به شهرت در بالیوود کردند و همچنین ناآرامی‌های سیاسی آن دوران را نشان می‌دهد.

داستان شامل ملودرامی است که تمام در تاریخ واقعی فیلمسازی واقعی بالیوود رخ می‌دهد و توانست به موفقیت بسیار بزرگی تبدیل شود. این سریال واقعاً هم از نظر بصری و هم از نظر روایی خیره‌کننده و داستانی غم‌انگیز و پیچیده را روایت می‌کند که مطمئناً مدت‌ها پس از تماشا در ذهن مخاطبان باقی خواهد ماند. این سریال یکی از بهترین درام‌های هندی برای بینندگان جدید است که توانست از بین ۱۷ نامزدی، ۹ جایزه را در مراسم Filmfare OTT Awards کسب کند.

۴. سریال The Family Man – از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱

سریال The Family Man

سریکانت تیواری یک مرد متأهل از طبقه متوسط است که به‌عنوان یک مأمور اطلاعاتی مخفیانه در شاخه ضدتروریستی ساختگی آژانس تحقیقات ملی هند کار می‌کند. این سریال یکی از بهترین سریال‌های درام اورجینال هندی سرویس آنلاین آمازون پرایم است. خانواده سریکانت بر این باور هستند که او در یک اداره دولتی استخدام شده است و حتی به او اعتراض می‌کنند که چرا او جاه طلب نیست و به اندازه همکارانش درآمد ندارد. با این حال، سیرکانت دلیلی است که این کشور با موفقیت چندین تهدید تروریستی را خنثی کرده است.

از تلاش‌های به موقع برای توقف حملات تروریستی بیولوژیکی گرفته تا آشکار کردن طرح قتل نخست وزیر هند، او واقعاً یک مهره ضروری برای آژانس است. بازیگر اصلی منوج باجپایی در کار خودش واقعاً استاد است و به طرز ماهرانه‌ای توانسته فشارهای ایجاد تعادل بین زندگی خانوادگی و کار مخفیانه اش را به تصویر بکشد. این سریال با وجود اختلاف نظرها در رابطه با سیاست سریال، مورد تحسین قرار گرفته و یک تجربه تماشای مهیج و جذاب را رقم می‌زند. این سریال توانسته ۱۱ جایزه را از رویداد Filmfare OTT Awards کسب کند.

۳. سریال Inside Edge – از ۲۰۱۷ تا الان

سریال Inside Edge

اولین سریال هندی اورجینال سرویس آنلاین آمازون پرایم، همین سریال است که یکی از بهترین سریال‌های هندی این سرویس به شمار می‌رود و توانست برداشتی دراماتیک شده از دنیای کریکت در هندوستان را به نمایش بگذارد. این سریال با گروه بازیگران برجسته خودش توانسته سیاست تیره‎‌ای که در پس دنیای پر زرق و برق کریکت T-20 حکم‌فرما است را زنده کند. صاحبان این تیم‌های ساختگی کریکت از تبانی، تضعیف، داروهای تقویت‎‌کننده عملکرد و حتی باج‌گیری و قتل در راستای رسیدن به قدرت و پول بهره می‌برند.

این سریال همچنین تلاش دارد تا روایتی در مورد کاست‌گرایی در تیم‌ها و ترس‌هایی ارائه کند که افراد مشهور و ورزشکاران در هند را آزار می‌دهد. این سریال به قدری مورد تحسین قرار گرفت که نامزد دریافت جایزه امی برای بهترین سریال درام شد ولی این جایزه به سریال Money Heist رسید. فصل دوم و سوم سریال نیز در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ پخش شدند.

۲. سریال Made In Heaven – از ۲۰۱۹ تا الان

سریال Made In Heaven

سریال «ساخته شده در بهشت» توسط فیلمسازان زویا اختر و ریما کاگتی ساخته شده و یکی از بهترین سریال‌های اورجینال هندی در آمازون پرایم است که نگاهی پیچیده به لایه‌های بی شمار جامعه هند از طریق لنز عروسی دارد. کاران و تارا برنامه‌ریزان عروسی هستند که با گروهی از مردم در تماس هستند و مراسم عروسی مجلل را برای مشتریان ثروتمند خودشان ترتیب می‎دهند. هر عروسی به خانواده‌ای متفاوت می‌پردازد که همراه با ریاکاری، خرافات و تعصبات است.

موازی این داستان‌ها نیز روایت پیوسته‌ای است که زندگی تارا و کاران را دنبال می‌کند و این در حالی است که آن‌ها با مشکلات خودشان دست و پنجه نرم می‌کنند. بازیگر اصلی آرجون ماتور برای بازی در نقش کاران مهتا نامزد جایزه امی بین‌المللی شد. فصل دوم این سریال با هفت قسمت بیشتر در سال ۲۰۲۳ از سرویس آنلاین آمازون پرایم پخش شد.

۱. سریال Paatal Lok – محصول سال ۲۰۲۰

سریال Paatal Lok

سریال «دنیای زیرین» نگاهی به دنیای زیرزمینی و تاریک شهر دهلی نو دارد. این سریال داستان پلیسی بدبین به نام هاتیرام چاودری با بازی جیدیپ احلوت را دنبال می‌کند که مسئول پرونده قتل یک روزنامه‌نگار مشهور است و خودش را در میان یک درام تعقیب و گریزی می‌بیند که او را بیشتر و بیشتر به دنیای زیرین و مجرمانه شهر دهلی می‎‌کشاند.

این درام تلخ برای فیلم‌نامه تند و نقش‌آفرینی‌های تندتر خودش مورد تحسین قرار گرفت. از نظر موضوعی، این اثر این ایده را مطرح می‌کند که سه لایه جهانی یعنی بهشت، زمین و جهنم به ترتیب در جایی قرار دارند که به ترتیب، اشراف، انسان‌ها و حیوانات وجود دارند. این اثر برجسته توانست در رویداد Filmfare OTT Awards در سال ۲۰۲۰ پنج جایزه مهم کسب کند و این در حالی بود که شش نامزدی دیگر نیز در این مراسم داشت. این اثر همچنین دو جایزه Indian Television Academy Awards را کسب کرده است.

منبع: screenrant