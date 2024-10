جانی دپ و پنه لوپه کروز به فیلم Day Drinker پیوستند

فیلم سینمایی Day Drinker محصول کمپانی لاینزگیت با هنرنمایی جانی دپ و پنه لوپه کروز است. جانی دپ و پنه لوپه کروز در فیلم سینمایی Blow، فیلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides و فیلم Murder on the Orient Express سابقه همکاری و نقش‌آفرینی در کنار یکدیگر را دارند و حالا این دو بازیگر […]

