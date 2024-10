کریستوفر لی در انیمه lord of the rings the war of rohirrim حضور دارد

صدایی آشنا، قدرتمند و پرابهت در انیمه Lord of the Rings The War of the Rohirrim به این جهان فانتزی و خارق‌العاده باز می‌گردد.

این صدا دهه‌ها قبل در عنوان محبوب و پرطرفدار Lord of the Rings The Fellowship of the Ring شنیده شد. در پیچشی که هیچ یک از طرفداران سه‌گانه قدرتمند و فانتزی پیتر جکسون انتظارش را نداشتند، نه تنها شخصیت سارومان در انیمه جدید بازمی‌گردد بلکه کریستوفر لی محترم و دوست‌داستنی مسئولیت صداپیشگی او را به عهده خواهد داشت. چگونه چنین چیزی ممکن است وقتی که لی در سال ۲۰۱۵ فوت کرد؟ جواب بسیار ساده می‌باشد.

در مراسم نیو یورک کامیک کان، یکی از نویسنده‌های Lord of the Rings و همکار پیتر جکسون، فلیپا بوینز، درباره شیوه بازگشت کریستوفر لی در قامت سارومان صحبت کرد. با کسب اجازه از بیوه کریستوفر لی، جیت لی، بویزنز توانست از صداها و ویدیوهای استفاده نشده سه‌گانه The Hobbit پیتر جکسون استفاده کند. از همین طریق بود که صدای لی باری دیگر در این پریکوئل انیمیشنی بازگشته است. ظاهراً بوینز به احتمال استفاده از یک فرد با صدایی مشابه شخصیت معروف کریستوفر لی نیز فکر کرده بود. در نهایت، تمامی سازنده‌ها از امکان بازگشت این صدای بی‌نقص و خارق‌العاده خوشحال شدند.

از آن جایی که انیمه مذکور پیش از وقایع دو سه‌گانه Lord of the Rings و The Hobbits رخ می‌دهد، سارومانی که در War of the Rohirrim می‌بینیم شخصیتی متفاوتی خواهد بود؛ یک جادوگر نورانی و دانا که یاری برای تمامی انسان‌ها است. البته در آینده‌ای نزدیک این انسان مهربان وارد نیمه تاریک شده و با سائورون همکاری می‌کند. البته لی تنها شخصی نیست که بازمی‌گردد. میرانادا اوتو نیز نقش شخصیت ائووین خود را ایفا خواهد کرد. حالا سوال اصلی اینجاست که آیا شخصیت‌های دیگری، چون گاندالف با بازی ایان مک‌‌کلن، باز خواهند گشت؟

منبع: Collider