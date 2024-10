فروش Black Ops 6 در بریتانیا ۱۰ درصد کمتر از Modern Warfare 3 بوده است

داده‌های جدید به دست آمده نشان می‌دهد که فروش Call of Duty: Black Ops 6 در بریتانیا ۱۰ درصد کمتر از نسخه قبلی این سری بوده است.

کریستوفر درینگ (Christopher Dring) از رسانه GameIndustry.biz به تازگی طی پستی در صفحه توییتر خود آمار فروش Call of Duty: Black Ops 6 در بریتانیا را اعلام کرده است. او اعلام کرد که فروش هنگام عرضه این بازی ۱۰ درصد کمتر از Modern Warfare 3 بوده و در ادامه افزود این افت فروش به دلیل در دسترس بودن بازی روی Xbox Game Pass Ultimate اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید.

در ادامه این گزارش آمده است که فروش نسخه PS5 بازی Call of Duty: Black Ops 6 در مقایسه با Call of Duty: Modern Warfare 3 ثابت باقی می‌ماند و این نشان می‌دهد که در دسترس بودن نسخه قبلی روی Xbox Game Pass Ultimate در زمان عرضه تأثیری بر فروش نسخه PS5 نداشته است و دستکم این مورد در بریتانیا صدق می‌کند. در حال حاضر اطلاعات فروش دیجیتالی بازی و همچنین آمار فروش آن در آمریکا منتشر نشده است.

مایکل پکتر (Michael Pachter)، تحلیل‌گر صنعت بازی، معتقد است Call of Duty یک کاتالیزور بزرگ در رشد بالقوه گیم پس است. به گفته وی، حضور این سری در گیم پس به همراه سایر عناوین اکتیویژن (Activision)، تعداد مشترکین آن را از مرز ۵۰ میلیون نفر عبور خواهد داد. وی همچنین اعتقاد دارد که طرفداران به جای خرید یک نسخه از آخرین عنوان Call of Duty برای پلی استیشن، به احتمال زیاد مشترک گیم پس می‌شوند و و علاوه بر بازی‌های مختلف، به آخرین نسخه این مجموعه دسترسی پیدا می‌کنند. با این حال، این موضوع بر فروش Call of Duty: Black Ops 6 در بریتانیا صدق نمی‌کند، زیرا فروش نسخه PS5 این بازی در مقایسه با Call of Duty: Modern Warfare 3 ثابت باقی مانده و از سوی دیگر، فروش نسخه ایکس باکس ۱۰ درصد کاهش یافته است.

بازی Call of Duty: Black Ops 6 هم‌اکنون روی پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و PC در دسترس است.