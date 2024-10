ویدیو: بسته الحاقی جدید Age Of Empires 4 در سال ۲۰۲۵ عرضه خواهد شد

از همان زمان شروع این فرنچایز در سال ۱۹۹۷، همواره عناوین Age of Empires یکی از مهم‌ترین ستون‌های عناوین استراتژیک با بیش از ۵۰ میلیون بازیکن در سراسر جهان و تحسین مستمر منتقدان بوده‌اند. آخرین عنوان این سری یعنی Age of Empires 4، سه سال پیش منتشر شده و حال به مناسبت سومین سالگرد انتشار آن، توسعه‌دهندگان تصمیم به معرفی یک بسته الحاقی برای عرضه در سال ۲۰۲۵ گرفته‌اند.

حساب رسمی Age of Empires در توییتر، با انتشار یک تریلر لایو اکشن، ضمن یادآوری خاطرات شیرین بازیکنان در طی سه سال اخیر، از عرضه یک بسته الحاقی جدید برای سال آینده خبر پرده‌برداری کرد. در ادامه این تریلر لایو اکشن را مشاهده می‌کنید:

تاکنون، این عنوان استراتژی تنها دو بسته الحاقی دریافت کرده است؛ یکی رایگان بود که در اولین سالگرد انتشار به صورت عرضه شد و پس از آن، یک بسته الحاقی پولی نیز با نام The Sultans Ascend در سال ۲۰۲۳ منتشر شد. حال پس از گذشت نزدیک به دو سال، بدون شک خبر عرضه یک بسته الحاقی جدید، موجب خوشحالی طرفداران این عنوان خواهد شد. برای مقایسه، در نظر داشته باشید که برای عنوان Age of Empires 2 از زمان عرضه Age of Empires 4 تا کنون، ۶ بسته الحاقی مختلف منتشر شده است.

بازی استراتژی Age of Empires 4، علاوه بر رایانه‌های شخصی، برای کنسول‌های ایکس باکس وان و ایکس باکس سری ایکس/اس نیز در دسترس است.