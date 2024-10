بازی جهان باز Towers of Aghasba با الهام از آثار جیبلی کمتر از یک ماه دیگر عرضه می‌شود

این بازی فانتزی جهان باز در سبک بقا اولین بازی استودیوی Dreamlit Games است. انتظارات زیادی از این استودیو با وجود توسعه‌دهندگانی که قبلا روی بازی‌هایی از Hawken گرفته تا تایتان‌فال (Titanfall) و کال آو دیوتی ۲ (Call of Duty ۲) و البته فیلم‌هایی مانند روز استقلال (Independence Day) و بازیکن شماره‌ی یک آماده (Ready Player One) کار کرده‌اند، وجود دارد. در بازی Towers of Aghasba، بازیکنان نقش یک معمار جوان را از مردم دنیای خیالی شیمو (Shimu) بر عهده می‌گیرند که پس از تخریب وطن خود توسط یک نیروی مرموز، مجبور به فرار می‌شوند. حالا، بازیکن باید زندگی را به زمین بازگرداند، گیاهان و جانوران آن را احیا کند و حتی روستا‌ها را بازسازی کند. پس از انجام این کار، قفل حالت چندنفره باز می‌شود و بازیکنان می‌توانند با حداکثر سه دوست به کاوش، تجارت، شکار و نبرد بپردازند.

ایده‌ی اولیه‌ی این بازی در سال ۲۰۰۹ مطرح شد و از بازی ماینکرفت (Minecraft) به عنوان یک اثر سندباکس که در آن بازیکنان از منابع برای ساخت و ساز بهره می‌برند و همچنین از بازی Shadow of the Colossus از نظر جلوه‌های بصری‌ الهام گرفت اما، مدیر عامل و کارگردان استودیوی Dreamlit یعنی کانگ لی (Khang Le) گفته که بزرگترین منبع الهام برای بازی، فیلم نائوشکا از دره باد (Nausicaä of the Valley of the Wind) از استودیوی جیبلی بوده است.

او در حین توسعه‌ی بازی Hawken که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، توسعه‌ی بازی Towers of Aghasba را کنار گذاشت. سپس، زمانی که بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، دوباره این‌ ایده را بررسی کرد و این بار آن را بیشتر یک بازی اکتشافی در نظر گرفت و از بازی‌های Breath of the Wild و Animal Crossing: New Horizons، در کنار Viva Piñata و همچنین انیمه‌ی پرنسس مونونوکه (Princess Mononoke) برای جنبه‌های فضاسازی و ایجاد موجودات فریبنده و دوست‌داشتنی الهام گرفت. او گفت:

برای سبک بصری، انتخاب ما این بود که فرهنگ‌های آفریقایی و آزتک‌ها و فرهنگ‌های باستانی مانند جومون (Jōmon) ژاپنی را در بازی استفاده کنیم. من فکر می‌کنم سبک فانتزی قبیله‌ای با مکانیک‌های بازی ما سازگار است.

یکی از چیز‌هایی که او قصد داشته در این بازی آزمایش کند، استفاده از تکسچرهای واقعی و با دست نقاشی‌شده به جای انجام همه کار‌ها به صورت دیجیتالی در بازی بود. به عنوان بخشی از این فرآیند، او با یکی از هنرمندان پس‌زمینه‌ی استودیوی جیبلی یعنی یویچی نیشیکاوا (Yoichi Nishikawa)، آشنا شد که برخی تکسچرهای بازی را با استفاده از رنگ‌های پوستر نقاشی کرده است.

او افزود:

از آنجایی که از طرفداران بزرگ استودیوی جیبلی و تمام فیلم‌های آن‌ها هستم، داشتن یک دسته از این تکسچرها باعث افتخار است. وقتی به سمت پا‌های خود نگاه می‌کنید یا به یک سنگ یا دیوار‌های خاص خیره می‌شوید، می‌توانید این تکسچرهایی که با دست روی آن‌ها نقاشی شده را ببینید و این بسیار زیباست.

تکسچرها تنها بخشی از فرآیند توسعه نیستند که با دست کشیده شده، بلکه نقشه‌ی بازی نیز دست‌ساز است و کارگردان بازی گفته که«زمان زیادی برای آن‌ها صرف شده و هنوز تکمیل نشده‌ است. به گفته‌ی او، توانایی ساخت مناطق با دست به جای استفاده از ابزار‌های سنتی دیگر مانند تولید رویه‌ای، بخشی از سرگرمی تیم توسعه بوده است.

در پایان حتی اگر از طرفداران استودیو جیبلی نیستید، به نظر می‌رسد پس از عرضه‌ی زودهنگام Towers of Aghasba برای رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۵ در ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان)، چیز‌های زیادی را برای کاوش در بازی خواهید داشت.

Polygon

