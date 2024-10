همکاری تبلیغاتی جالب Venom: The Last Dance با Call of Duty: Black Ops 6

بازی Call of Duty: Black Ops 6 و فیلم Venom: The Last Dance به شکل جالب و غیرمنتظره‌ای با یکدیگر در یک تیزر تبلیغاتی همکاری کرده‌اند.

ماه اکتبر شاهد عرضه‌های بزرگی در حوزه سرگرمی مانند فیلم‌های Joker 2 و Terrifier 3 و بازی Silent Hill 2 Remake بودیم. هفته گذشته نیز دو پروژه بزرگ و مورد انتظار، یعنی Call of Duty: Black Ops 6 و Venom: The Last Dance در یک روز منتشر شدند. هر دو محصول پیش‌بینی می‌شود که موفقیت‌های تجاری قابل‌توجهی به‌دست آورند؛ Call of Duty با رکوردهای جدید تعداد بازیکنان در استیم و فیلم Venom با فروش ۱۷۸ میلیون دلاری در پنج روز نخست اکران.

در این یک ماه اخیر، تبلیغات این دو محصول همه جا دیده می‌شود؛ از همکاری‌های تجاری گسترده با برندهای بزرگ گرفته تا کمپین‌های بازاریابی پر سروصدا در شبکه‌های اجتماعی. Venom در تبلیغات خود از زبان طنز و شوخی استفاده می‌کند، از جمله تمسخر کاربران در توییتر و حضور در برنامه‌های مختلف. Call of Duty Black Ops 6 نیز با استفاده از شخصیت The Replacer (با بازی پیتر استورماره) بازیکنان را به تجربه این عنوان دعوت می‌کند.

این دو کمپین تبلیغاتی حالا با هم همکاری جالبی کرده‌اند. در ویدیوی جدیدی که امروز منتشر شد، The Replacer در یک پارکینگ است و اعلام می‌کند که ادی براک (با بازی تام هاردی) مشغول بازی Black Ops 6 است و او مامور شده تا همراه ونوم باشد. در این ویدیو، ونوم مدام با The Replacer صحبت می‌کند و در نهایت، این فرد تبدیل به ونوم می‌شود. در ادامه می‌توانید این تیزر تبلیغاتی را مشاهده کنید:

این تبلیغ عجیب و جالب، راهی خلاقانه برای ادامه تبلیغات این دو محصول پس از عرضه آن‌هاست و هواداران را به وجد آورده. تا جایی که طرفداران حتی درخواست کرده‌اند که اسکین ونوم به بازی Black Ops 6 اضافه شود.

چند روز پیش، فورتنایت نیز اسکین‌های ونوم را بازگرداند و با استقبال گسترده طرفداران مواجه شد. اما باید توجه داشت که فورتنایت فضای خانوادگی‌تری دارد و قبلاً همکاری‌های موفقی با مارول داشته. بنابراین مشخص نیست که آیا مارول علاقه‌ای به حضور شخصیت فیلم‌های PG-13 خود در یک بازی با رده‌بندی سنی بزرگسالانه (M-rated) مانند Call of Duty دارد یا خیر.

به هر حال، دیدن همکاری دو محصول بزرگ که در ظاهر ارتباطی با یکدیگر ندارند، برای ساخت یک کلیپ طنز تبلیغاتی در نوع خود جالب است. اینکه این تبلیغ واقعاً باعث شود کسی به بازی Call of Duty: Black Ops 6 یا فیلم Venom: The Last Dance علاقه‌مند شود یا خیر، مشخص نیست؛ اما حداقل توانسته لبخندی بر چهره طرفداران بیاورد.