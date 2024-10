تاریخ عرضه بسته‌الحاقی جدید Avatar: Frontiers of Pandora مشخص شد

تاریخ عرضه دومین بسته الحاقی بازی Avatar: Frontiers of Pandora به نام Secrets of the Spires مشخص شد. این محتوای جدید بازیکنان را به جنگل Clouded Forest می‌برد و تجربه‌ای در منطقه کوهستانی و خیره‌کننده پاندورا فراهم می‌کند، جایی که نبردهای هوایی پر از هیجان انتظارمان را می‌کشند. یوبیسافت اعلام کرد که این محتوا در […]

