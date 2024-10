فصل چهارم سریال The Bear نزدیک است

به لطف رئیس شبکه FX، خبر جدیدی از فصل چهارم سریال The Bear منتشر شده و اینطور که به نظر می‌رسد، بخش بزرگی از فصل چهار فیلمبرداری شده است. جان لاندگراف (رئیس شبکه FX) در مصاحبه‌ای با پادکست The Town with Matthew Belloni به فصل چهارم سریال پرطرفدار خود پرداخت. لاندگراف مشخص کرد که پروسه […]