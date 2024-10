ویدیو: از بازی DEATH NOTE در سبک Among Us رونمایی شد + تاریخ عرضه

شرکت Bandai Namco به طور رسمی از بازی اجتماعی آنلاین DEATH NOTE Killer Within رونمایی کرد. این عنوان که در سبک Among Us قرار دارد و پلیرها باید قاتل را از میان خود پیدا کنند، در تاریخ ۵ نوامبر (۱۵ آبان) برای PS4 ،PS5 و PC منتشر خواهد شد و در روز عرضه روی پلی […]