تیم خلاقیت بانجی برای پشتیبانی از بازی‌های لایو سرویس به پلی‌استیشن ملحق شد

بریجت اونیل (Bridget O’Neill)، مدیر ارشد سابق BCS نیز به عنوان مدیر ارشد بخش خلاقیت پلی‌استیشن منصوب شد. موقعیت جدید او باعث خواهد شد که او بنیاد یک تیم خلاقیت را بسازد که می‌تواند از همه بازی‌های لایو سرویس پلی‌استیشن پشتیبانی کند.

سونی از بانجی راضی نیست؛ درخواست رئیس پلی‌استیشن از استودیو برای پاسخگویی بهتر

شایان ذکر است که زمانی که بانجی ۲۲۰ کارمند خود را در ماه جولای اخراج کرد، اعلام کرد که بیشتر با شرکت مادر خود ادغام خواهد شد. ۱۱۵ کارمند آن نیز به سونی اینتراکتیو اینترتینمنت (Sony Interactive Entertainment) منتقل شدند. گفته شده که ایجاد یک استودیوی جدید برای ساخت یکی از پروژه‌های مخفی نیز بخشی از این برنامه‌ها است، اما بانجی و پلی‌استیشن هنوز هیچ اطلاعاتی در این مورد ارائه نکرده‌اند.

به گفته‌ی اونیل، BCS همچنان در توسعه‌ی بازی‌های دستینی ۲ (Destiny 2) و ماراتون (Marathon) نقش خواهد داشت و همچنین تجربه‌ی خود را با استودیو‌های دیگری که در حال ساخت بازی‌های لایو سرویس هستند، به اشتراک می‌گذارد. اونیل افزود که با همکاری پلی‌استیشن و بانجی، قادر خواهند بود تا با ورود به این بازار فوق رقابتی، پیشرفت بزرگی در توسعه بازی‌های جدید داشته باشند.

همکاری پلی‌استیشن و بانجی؛ از زیرساخت‌های آنلاین تا نه به بازی انحصاری

در سال گذشته، برنامه‌های پلی‌استیشن برای سبک لایو سرویس نوساناتی داشته است و حداقل دو پروژه یعنی اسپین‌آف‌های توئیستد متال (Twisted Metal) و لست آو آس (The Last of Us) پس از مدتی توسعه، آشکارا لغو شده‌اند. در همین حال، بازی تیراندازی چندنفره‌ی استودیوی فایرواک (Firewalk) یعنی بازی کنکورد (Concord) نیز کمتر از یک ماه پس از عرضه متوقف شد و سرنوشت فعلی این استودیو و آینده‌ی بازی در حال حاضر مشخص نیست.

تنها مورد شناخته شده‌ی دیگر، یک اسپین‌آف کوآپ برای سری بازی‌ هورایزن (Horizon) ساخته‌ی استودیوی گوریلا گیمز (Guerrilla Games)‌ است اما حتی این پروژه نیز محرمانه است و ممکن است تنها اثر چندنفره از آن سری خاص نباشد. همچنین ممکن است که این بازی نیز پس از مدتی لغو شود.

منبع: Game Developer

نوشته تیم خلاقیت بانجی برای پشتیبانی از بازی‌های لایو سرویس به پلی‌استیشن ملحق شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala