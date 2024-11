تام هالند و آستین باتلر به فیلم American Speed اضافه شدند و قرار است در این اثر سینمایی بازی کنند.

استودیوی Amazon MGM Studios به تازگی حق ساخت فیلم سینمایی American Speed را به دست آورده است، پروژه‌ای که با هنرنمایی دو تا از بزرگترین بازیگران نسل جوان هالیوود یعنی تام هالند و آستین باتلر در نقش شخصیت‌های اصلی داستان خواهد بود.

تهیه‌کننده فیلم American Hustle و فیلم Oppenheimer یعنی چارلز روون از طریق شرکت خودش Atlas Entertainment تهیه‌کنندگی این اثر سینمایی تازه را برعهده دارد. دن ویدنهاوپت نیز مسئولیت نگارش فیلم‌نامه این اثر سینمایی در حال توسعه را در در دست گرفته است.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، فیلم American Speed بر اساس داستان واقعی برادران ویتینگتون است، سه راننده مسابقه برجسته که دو تای آن‌ها بخشی از رسوایی IMSA در دهه هشتاد میلادی بودند، رسوایی‌ای که در آن، تعدادی رانندگان متهم شدند که تأمین مالی فعالیت‌های ورزشی خودشان را از طریق درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، پولشویی یا فرار مالیاتی انجام می‌دهند.

در حالی حضور تام هالند در این اثر سینمایی تازه آشکار شده که چندی پیش اعلام شد که این بازیگر قرار است در فیلم جدید کریستوفر نولان در کنار مت دیمون هنرنمایی کند. این در حالی است که تام هالند تأیید کرده که فیلم‌برداری فیلم Spider-Man 4 قرار است از تابستان سال آینده میلادی شروع شود.

آستین باتلر نیز که در سال‌های اخیر در فیلم The Bikeriders، فیلم Dune: Part Two و مینی سریال Masters of the Air هنرنمایی کرده است، علاوه بر این فیلم تازه قرار است در فیلم جدید دارن آرونوفسکی بازی کند که Caught Stealing نام دارد و اثری در ژانر جنایی و مهیج است.

منبع: comingsoon