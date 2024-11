۲۰ مجموعه بازی ایکس‌باکس به درآمد میلیارد دلاری رسیده‌اند

او این خبر را در گزارش سالانه‌ی اخیر این شرکت برای سال ۲۰۲۴ فاش کرد و همراه با سری‌های قدیمی مانند هیلو (Halo) و گیرز آو وار (Gears of War)، نادلا سری‌هایی را که در طول سال‌ها خریداری کرده مانند ورلد آو وار کرافت (World of Warcraft) و کندی کراش (Candy Crush) و الدر اسکرولز (Elder Scrolls) را در این آمار لحاظ کرده است. نادلا همچنین در ادامه افزود که سری‌های اکتیویژن بلیزارد همچنین منجر به اضافه شدن صدها میلیون بازیکن به اکوسیستم ایکس‌باکس شده است. آثار بزرگی مانند دیابلو ۴ و اورواچ ۲ پس از عرضه گیم پس اضافه شدند و بازی بلک آپس ۶ که به تازگی منتشر شده نیز در روز اول عرضه به این سرویس اضافه شده است.

اولین سالگرد خرید اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت؛ چه چیزی تغییر کرده است؟

گفتنی است که نادلا در طول گزارش سه ماهه‌ی اول ۲۰۲۴-۲۰۲۳ در اکتبر گذشته، گفت که ۱۳ سری میلاد دلاری وجود دارد که این نشان می‌دهد برخی از آن‌ها شاهد افزایش درآمد قابل توجهی در سال گذشته بوده‌اند. از آن زمان، برخی از مجموعه‌ها مانند فال‌اوت به لطف عواملی مانند انتشار یک سریال تلویزیونی، سالگرد یا یک نسخه‌ی خاص، محبوبیت خود را افزایش داده‌اند.

البته نادلا اشاره‌ای نکرد که کدام یک از آی‌پی‌های ایکس‌باکس بیشترین درآمد را داشته است اما به نظر می‌رسد که این سری چیزی نباشد جز کال آو دیوتی. جالب است بدانید که از سال ۲۰۲۲، این سری تیراندازی محبوب درآمدی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار داشته و به نظر می‌رسد که این دلیل اصلی مایکروسافت برای شروع خرید اکتیویژن بلیزارد بوده است. جدیدترین نسخه‌ی این سری نیز عملکرد خوبی داشته و ظاهرا درآمد این سری را بیش از پیش خواهد کرد.

نقدها و نمرات کال آو دیوتی بلک آپس ۶ منتشر شد؛ بهترین نسخه‌ی چند سال اخیر

در حالی که در حال حاضر تمرکز اصلی ایکس‌‌باکس روی این سری تیراندازی است، ایکس باکس همچنین در تلاش است تا برخی از سری‌های غیر اکتیویژن خود را به شرایط خوبی بازگرداند. اخیرا Halo Studios که در گذشته با نام ۳۴۳Industries شناخته می‌شد، اعلام کرده که به ساخت بازی‌های سری هیلو ادامه می‌دهد و در ادامه از موتور آنریل انجین ۵ به جای موتور اختصاصی خود استفاده خواهد کرد.

در همین حال، استودیوی The Coalition در حال توسعه‌ی Gears of War: E-Day است، پیش درآمد دیگری که به Gears of War: Judgment 2013 و Gears Tactics 2020 می‌پیوندد. استودیوی Playground Games که با سری فورتزا شناخته می‌شود نیز در حال کار روی ریبوت سری فانتزی استودیوی Lionhead یعنی Fable است. در نهایت، The Initiative و Crystal Dynamics نیز در حال کار روی ریبوت سری Perfect Dark هستند که مایکروسافت در کنار Rare در سال ۲۰۰۲ آن را خریداری کرد.

