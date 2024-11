آدام درایور و آن هتوی برای بازی در درام جنایی مهیجی هم‌بازی می‌شوند

جیمز گری، کارگردان فیلم احساسی سه نفره‌ای، بازیگران مهم درام جنایی تریلر خود را انتخاب کرده است. طبق گزارشات، آدام درایور، دارنده جوایز امی و تونی، بازیگر دارنده اسکار آن هتوی برای ایفای نقش در این فیلم قرارداد امضا کرده‌اند. ژانر این فیلم یادآور فیلم‌های مهیج قبلی گری، Little Odessa و We Own The Night […]

آدام درایور و آن هتوی برای بازی در درام جنایی مهیجی هم‌بازی می‌شوند مینو فرجی ۱۰:۳۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

جیمز گری، کارگردان فیلم احساسی سه نفره‌ای، بازیگران مهم درام جنایی تریلر خود را انتخاب کرده است. طبق گزارشات، آدام درایور، دارنده جوایز امی و تونی، بازیگر دارنده اسکار آن هتوی برای ایفای نقش در این فیلم قرارداد امضا کرده‌اند. ژانر این فیلم یادآور فیلم‌های مهیج قبلی گری، Little Odessa و We Own The Night است. این فیلم اوایل سال ۲۰۲۵ فیلم‌برداری‌اش را شروع می‌کند و طبق گزارش پایگاه خبری ددلاین، براساس فیلم‌نامه اصلی نوشته گری و داستان دو برادری است که به دنبال رویای آمریکایی هستند. آرزوی آن‌ها خیلی زود با طرح وسوسه‌انگیزی ادغام می‌شود و آن‌ها را وارد دنیای فساد و خشونت می‌کند. درحالیکه این دو برادر تلاش دارند خانواده‌شان را در برابر مافیا روسی حفط کنند، پیوند نزدیکشان دچار فروپاشی شده و خیانت که غیرقابل تصور بوده، به واقعیت می‌پیوندد.

باید منتظر اخبار بیشتر پیرامون فیلم ماند.

منبع: کولایدر

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Adam Driver, Anne Hathaway, James Gray

منبع متن: gamefa