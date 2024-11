ستاره سریال Game Of Thrones به فیلم جدید باب ادنکرک پیوست

لینا هیدی ستاره سریال Game Of Thrones به جمع بازیگران فیلم جدید باب ادنکرک اضافه شده است.

جدیدترین فیلم باب ادنکرک، فیلم سینمایی و اکشن Normal است که به نویسندگی درک کولستاد است؛ باب ادنکرک و درک کولستاد قبلا در فیلم سینمایی Nobody با یکدیگر همکاری داشتند. سکان کارگردانی این اثر سینمایی تازه را نیز کارگردان فیلم Meg 2: The Trench یعنی بن ویتلی برعهده دارد.

در این فیلم اکشن، باب اودنکرک قرار است نقش کلانتری به نام اولیس را در شهری به نام نرمال در مینه‌سوتا را بازی کند که حقیقت بسیار شوکه‌کننده‌ای را پس از سرقت بانک محلی متوجه می‌شود. حالا آشکار شده که دو بازیگر جدید به این فیلم سینمایی تازه پیوسته‌اند.

ستاره سریال «بازی تاج و تخت» یعنی لینا هیدی و بازیگر سریال Barry یعنی هری وینکلر قرار است در فیلم «نرمال» هنرنمایی کنند. طبق گزارش‌ها، لینا هیدی نقش یک بارتندر محلی را بازی می‌کند و هری وینکلر نیز ایفاگر نقش شهردار شهر خواهد بود. تولید این فیلم در شهر وینیپگ کانادا در ماه اکتبر شروع شده و تا ماه دسامبر ادامه خواهد داشت.

مسئولیت تولید این اثر سینمایی را نیز همان عواملی برعهده دارند که فیلم Nobody و دنباله آن یعنی فیلم Nobody 2 را تولید کردند. لازم به ذکر است که فیلم‌برداری فیلم Nobody 2 با هنرنمایی باب ادنکرک به اتمام رسیده و این اثر در آینده‌ای نزدیک اکران خواهد شد.

منبع: ScreenRant