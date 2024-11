شرکت نینتندو، پیش‌بینی‌های مالی قبلی خود را در پی کاهش فروش ۳۱ درصدی نینتندو سوییچ، بازنگری کرده است.

در آخرین نشست مالی نینتندو به جهت گزارش عملکرد فروش تا تاریخ ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) سال جاری، این شرکت خبر از کاهش یک میلیون واحدی پیش‌بینی فروش سخت‌افزاری خود از ۱۳.۵ میلیون واحد به رقم ۱۲.۵ میلیون واحد برای سال آینده داده است. همچنین، این شرکت ژاپنی، با کاهش ۱۰ درصدی درآمد مورد انتظار، سود احتمالی جدید برای سال آتی را ۳۶۰ میلیون ین (۲.۴ میلیارد دلار) تخمین زده است.

البته، نینتندو اعتقاد دارد که این کاهش فروش، نتیجه استقبال باورنکردنی از فیلم Super Mario Bros و عرضه عنوان تحسین شده Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در سال گذشته بوده و عدم وجود چنین فاکتورهای مهمی در سال مالی جاری، در کاهش فروش سوییچ تأثیر دارد. از دیگر دلایل این افت فروش نیز، می‌توان به عرضه کنسول بعدی نینتندو در سال آینده اشاره کرد.

همچنین، آمار سود این شرکت برای نیمه اول سال مالی جاری در مقایسه با بازه مشابه سال گذشته، با کاهشی ۵۶٪، به حدود ۱۲۱.۵ میلیون ین (۷۹۸ میلیون دلار) رسیده است. بخش زیادی از این سود، طبق گفته نینتندو، مربوط به فروش ۴.۷۲ میلیون نسخه از کنسول سوییچ بوده که تا کنون به مجموع فروش ۱۴۶ میلیون به صورت کلی رسیده است. البته بعید است که این کنسول محبوب، بتواند به رکورد فروش ۱۶۰ میلیون واحدی PS2 افسانه‌ای رسیده و به عنوان «پرفروش‌ترین کنسول تاریخ» دست یابد.

از لحاظ نرم‌افزاری نیز، از ماه آوریل (فروردین) تا سپتامبر (مهر)، عناوین Paper Mario The Thousand-Year Door به ۱.۹۴ میلیون نسخه فروش از زمان عرضه در ماه می (اردیبهشت)، Luigi’s Mansion 2 HD به ۱.۵۷ میلیون نسخه از ماه ژوئن (خرداد) و در نهایت The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom نیز توانست در همان روز اول انتشار در اواخر سپتامبر (مهر)، به ۲.۵۸ میلیون نسخه فروش دست یابد.

سرکان توتو (Serkan Toto)، مدیر شرکت مشاوره مالی Kantan واقع در ژاپن، پیرامون این آمار منتشر شده این چنین نظر داده است:

هرکسی که اخبار و آمار رسمی منتشر شده از نینتندو را دنبال می‌کند، از دیدن این آمار منفی متعجب نخواهد شد. بدون عناوین بلاک باستری، نینتندو نمی‌تواند به سود چندانی برسد. هرچند که اصرار شرکت حول نگه‌ داشتن عناوین مهم برای زمان عرضه کنسول بعدی قابل‌ درک است، اما با وجود اینکه برای نیمه اول سال مالی آینده، تنها یک عنوان مهم به نام Donkey Kong Country Returns HD برنامه‌ریزی شده، می‌توان گفت که حتی این آمار تغییر یافته نیز بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسند.

پیش از این گزارش شده بود که از کنسول آتی نینتندو حداکثر تا اواخر ماه مارس سال ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) رونمایی خواهد شد.